El Reino de España sigue liderando los índices de pobreza infantil de la Unión Europea con casi un 30%

Un año más, el Reino de España se mantiene como el país de la Unión Europea (UE) con la mayor tasa de pobreza infantil: un 29,2%, esto es, 2,3 millones de niños se encuentran en esa situación de vulnerabilidad que lleva estancada más de 15 años. En 2024, un 25,8% de la población, que son unas 12,5 millones de personas, estaba en pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE). Se agrava, además, la pobreza severa, que alcanza ya al 8,4% de la población: 4,1 millones de personas sobreviven con menos de 644 euros al mes.