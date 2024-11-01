edición general
El Reino de España sigue liderando los índices de pobreza infantil de la Unión Europea con casi un 30%

Un año más, el Reino de España se mantiene como el país de la Unión Europea (UE) con la mayor tasa de pobreza infantil: un 29,2%, esto es, 2,3 millones de niños se encuentran en esa situación de vulnerabilidad que lleva estancada más de 15 años. En 2024, un 25,8% de la población, que son unas 12,5 millones de personas, estaba en pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE). Se agrava, además, la pobreza severa, que alcanza ya al 8,4% de la población: 4,1 millones de personas sobreviven con menos de 644 euros al mes.

crob #2 crob
Pero es la economía que mejor va Macro
¿habrá relación?
2 K 31
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 Sencillo. Niños esclavo.
0 K 17
#13 omega7767
#2 claramente las macro no reflejan factores tan importantes como la pobreza
0 K 11
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#5 La mejor forma de ganar una lucha de clases es hacer creer a una gran parte de la clase trabajadora que no lo es. Luchar contra un rival que no sabe que está siendo atacado y que no se defiende, el colmo es lo que se defienden atacando a otros currantes.
0 K 13
angelitoMagno #9 angelitoMagno
El índice llega a subir 20 puntos en ciertas regiones del país, lo que indica que el objetivo de reducir la pobreza un 50% respecto a 2015, como marca la Agenda 2030, está todavía lejos de conseguirse.

Supongo que los que están en contra de la Agenda 2030 estarán contentos con esta noticia.
0 K 16
#10 Sacapuntas
Queda mucho por mejorar en la hostelería patria.
0 K 11
#1 BoosterFelix
Ya el artículo empieza con una declaración errónea: "Hay tres elementos que constituyen en el Reino de España un factor de riesgo de empobrecimiento: tener hijos, la vivienda y el código postal".

El capitalismo y la monarquía utilizan hábilmente a los medios para lavarles los cerebros a los proletarios con que la culpa de la pobreza es de la vivienda y del código postal.

Lo de que los proletarios se han vuelto aporófobos, porque ahora consideran que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza, es una pequeña conquista de los proletarios, un pequeño paso hacia una mayor racionalidad económica, que puede ejercer presión contra los auténticos causantes de la precariedad y la pobreza, el capitalismo y la monarquía.
0 K 9
Aucero #16 Aucero
Para esto no se convoca huelga general. Vaya país de retrasados.
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
no hay chiquipark en el cobete
0 K 7
#14 encurtido
En este caso sí es achacable de forma directa a la inmigración: los inmigrantes son bastante más pobres que la media, son más jóvenes, y tienen más hijos.
0 K 7
#6 AlexGuevara
A ver que dice el Rey Felipín, porque esto pasa en su cortijo
0 K 7
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#6 Ahora se monta en su caballo y carga contra la pobreza esa sea lo que sea
0 K 7
#7 Dexton
 media
0 K 6
Sandilo #15 Sandilo
Luego se preguntan muchos que por qué las encuestas dan 200 escaños a Pp y Vox. El socialismo tiene hundidos en la miseria la población.
0 K 6

