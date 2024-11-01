El Reino de España sigue liderando los índices de pobreza infantil de la Unión Europea con casi un 30%

Un año más, el Reino de España se mantiene como el país de la Unión Europea (UE) con la mayor tasa de pobreza infantil: un 29,2%, esto es, 2,3 millones de niños se encuentran en esa situación de vulnerabilidad que lleva estancada más de 15 años. En 2024, un 25,8% de la población, que son unas 12,5 millones de personas, estaba en pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE). Se agrava, además, la pobreza severa, que alcanza ya al 8,4% de la población: 4,1 millones de personas sobreviven con menos de 644 euros al mes.
| etiquetas: capitalismo , monarquía , reino de españa , pobreza , precariedad , niños
¿habrá relación?
⦁ Pedro Sánchez: La economía española ya no va como una moto, ahora va como un cohete. España avanza en la buena dirección frente a las profecías y los bulos de una oposición tan apocalíptica como desnortada.
⦁ María Jesús Montero, Ministra de Hacienda: "Se lo confirmo. La economía va como un cohete"
⦁ María Jesús Montero, Ministra de Hacienda: "Clase media son todos los ciudadanos que cobran el Salario Mínimo Interprofesional"
Supongo que los que están en contra de la Agenda 2030 estarán contentos con esta noticia.
El capitalismo y la monarquía utilizan hábilmente a los medios para lavarles los cerebros a los proletarios con que la culpa de la pobreza es de la vivienda y del código postal.
Lo de que los proletarios se han vuelto aporófobos, porque ahora consideran que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza, es una pequeña conquista de los proletarios, un pequeño paso hacia una mayor racionalidad económica, que puede ejercer presión contra los auténticos causantes de la precariedad y la pobreza, el capitalismo y la monarquía.