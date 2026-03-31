Las redes sociales cargan contra Donald Trump por su rascacielos de biblioteca con IA

Un vídeo generado por inteligencia artificial de la biblioteca presidencial de Donald J Trump se ha difundido en internet. Usuarios de redes sociales critican que, aunque el rascacielos luce mucho oro, falta algo esencial: libros. El edificio sí tiene un salón de baile, un avión del Air Force One, escaleras mecánicas doradas y una enorme estatua dorada de Trump en la pose del intento de asesinato de 2024.