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Las redes sociales cargan contra Donald Trump por su rascacielos de biblioteca con IA

Las redes sociales cargan contra Donald Trump por su rascacielos de biblioteca con IA

Un vídeo generado por inteligencia artificial de la biblioteca presidencial de Donald J Trump se ha difundido en internet. Usuarios de redes sociales critican que, aunque el rascacielos luce mucho oro, falta algo esencial: libros. El edificio sí tiene un salón de baile, un avión del Air Force One, escaleras mecánicas doradas y una enorme estatua dorada de Trump en la pose del intento de asesinato de 2024.

| etiquetas: donald trump , biblioteca , libros , rascacielos
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8 comentarios
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#2 Leclercia_adecarboxylata
Con una estatua de Trump...

Cada vez más parecido a un villano de un RPG.
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Cantro #5 Cantro *
#2 a mí me recuerda más a un líder de Turkmenistán
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themarquesito #6 themarquesito *
¿Qué biblioteca? Si las dos fundaciones que iban a gestionar la Biblioteca Presidencial Donald Trump ya no existen y nadie sabe qué ha sido del dinero.
www.meneame.net/m/EEUU/nadie-sabe-ha-pasado-megadonaciones-biblioteca-
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BastardWolf #1 BastardWolf
Como si Trump supiera lo que es un libro y una biblioteca
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vviccio #3 vviccio
Trump y Biden tienen las manos manchadas de sangre. Mucha gente votó inocentemente por Trump creyendo que acabaría con guerras y genocidios pero es peor que el otro.
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berkut #4 berkut *
Si Valle-Inclán levantara la cabeza...
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Atrydas #7 Atrydas
Regreso al Futuro ya lo predijo.  media
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aupaatu #8 aupaatu
El montaje de intento de asesinato que tan buen redito electoral le proporcionó.
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menéame