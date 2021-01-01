edición general
La red ferroviaria española necesita inversiones en mantenimiento y no tanto que se construyan nuevas líneas

La liberalización en España del transporte de viajeros por tren (2021) ha conllevado un aumento en la frecuencia de paso de los trenes por su red ferroviaria. Al mismo tiempo, el incremento en el número de incidencias de los últimos tiempos ha provocado el deterioro de su imagen de servicio de calidad, llevando a cuestionar el estado de las infraestructuras, y socavando la confianza de los consumidores. Por otra parte, las ineficiencias en el sistema de transporte afectan al turismo, uno de los sectores económicos con más peso en la economía

#6 Pitchford
Pero llegará finalmente un año de éstos al centro del mundo ¿no?  media
Cehona #2 Cehona *
Pero los fallos de los trenes, es ¿por los trenes en si mismo o por fallos de la infraestructura?
Fallan los Talgo, los S-106 los S-130, Avlo, Avril...
www.meneame.net/m/actualidad/averia-inutiliza-todos-trenes-ave-avlo-as
Mildranx #3 Mildranx
#2 El haber retrasado las inversiones también afecta a los trenes, al no haberse renovado la flota, hace que los que quedan no puedan darse el mantenimiento adecuado (ya que no pueden estar en talleres el tiempo suficiente para una revisión profunda) y el haber abierto a bombo y platillo nuevas rutas, sin tener los trenes necesarios.
#4 mancebador
#2 Mix de cosas en tu comentario que te intento aclarar.

La serie 106 y el Avril son lo mismo, y esta serie es la que, en su mayoría, ha entrado en Avlo que es una marca comercial de Renfe, no un tipo de tren en concreto.
Hasta donde yo se, la serie 130 siempre ha funcionado relativamente bien.

Y si, el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias en España es muy mejorable.
Pacman #1 Pacman
Eso lo dicen en twitter?

Es que si no, el menestro no se va a enterar.
#5 albx
Es decir, seguir posponiendo el corredor mediterráneo.
