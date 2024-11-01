Red Eléctrica prorroga sus medidas urgentes de control de tensión para evitar otro apagón y pide a la CNMC hacerlas permanentes

El regulador permite aplicarlas 15 días más y le insta a negociar con las eléctricas tras recibir un informe de la compañía de Beatriz Corredor que expone que 'siguen siendo necesarias para mitigar variaciones de tensión significativas en determinados puntos de la red de transporte. Habilitar a todas las plantas renovables para poder participar en el control de tensión de red, como hacen las nucleares, las hidroeléctricas y los ciclos combinados, por medio de la aplicación generalizada del PO7.4. Y la variación de las rampas de generación.