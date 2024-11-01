edición general
Red Eléctrica prorroga sus medidas urgentes de control de tensión para evitar otro apagón y pide a la CNMC hacerlas permanentes

El regulador permite aplicarlas 15 días más y le insta a negociar con las eléctricas tras recibir un informe de la compañía de Beatriz Corredor que expone que 'siguen siendo necesarias para mitigar variaciones de tensión significativas en determinados puntos de la red de transporte. Habilitar a todas las plantas renovables para poder participar en el control de tensión de red, como hacen las nucleares, las hidroeléctricas y los ciclos combinados, por medio de la aplicación generalizada del PO7.4. Y la variación de las rampas de generación.

| etiquetas: ree , cnmc , sobretensiones , regulación , control de tensión
salteado3 #5 salteado3
Traducción: lo que sea que nos va a hacer subir la factura de la luz. Todo por nuestra seguridad.
sorrillo #3 sorrillo
No lo entiendo, pero si la culpa fue toda de una subestación ...

Claro, claro.
#6 Selection
A mí me habían dicho en menéame que esto no tenía nada que ver con el apagón.
ChatGPT #2 ChatGPT
déjame adivinar, quemar más fosiles?
perrico #7 perrico
Entiendo que todo lo contrario. Si se trata de dar permiso a participar en el control de tensión, entonces es todo lo contrario.
aupaatu #1 aupaatu *
Parece que no les ha gustado no tener que suministrar cuando no son necesarias y funcionan las eólicas y solares.
Igual tienen que provocar otro Apagón para recordar como funcionan las cosas en este Reino .
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Pero si a quienes no les ha gustado las medidas de Beatriz Corredor son a la eolica y fotovoltaica por tener que variar las rampas de entrada de 2 a 15 minutos y tener que participar en el control de tensión.
Por eso le dice la CNMC que negocie con ellas.

Por cierto, la regulación dinámica de tensión es obligatoria y sin remuneración para las renovables en Portugal desde 2020.
Y aquí la quieren poner voluntaria y remunerada.
www.meneame.net/story/portugal-implanto-2020-control-tension-electrica
#4 VFR
Hasta resultará que red eléctrica controlada por el gobierno no había puesto la normas necesarias. Y Sánchez sin dimitir
#9 alkalin
En alterna lo que se controla es la frecuencia, no la tensión.
