8
meneos
17
clics
Récord de pluriempleo en España: 632.000 personas tienen dos trabajos a la vez
Se trata de la cifra más alta en un cuarto trimestre desde que el INE publica esta estadística
|
etiquetas
:
récord
,
pluriempleo
,
españa
,
trabajos
7
1
0
K
82
actualidad
27 comentarios
7
1
0
K
82
actualidad
#9
ostiayajoder
Este es el unico fato q va a 'mejorar' cuando llegue la derecha.
Y reto a q algun votanto de Vox-PP tenga los santos huevos de negarmelo
2
K
42
#6
ipanies
Eso es porque hay mucha demanda de trabajadores y ni con este pluriempleo se llegan a cubrir los puestos.
Hay que controlar los precios de la vivienda y subir los salarios, hay margen, está claro.
Y España será un sitio aún más cojonudo de lo que ya lo es
2
K
35
#18
powernergia
#15
Si, esa es una parte de la opinión del medio,
que no aporta nada que lo respalde
, aunque al final tiene que reconocer lo obvio:
"es que los incrementos del número de pluriempleados se suelen producir en tiempos de bonanza económica. Basta con repasar las estadísticas más recientes para comprobarlo"
Para añadir después que el pluriempleo bajó a mínimos durante la anterior crisis.
1
K
29
#23
Pontecorvo
#18
Debí de poner el párrafo entero:
"
En los últimos cinco años, desde diciembre de 2020, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado nada menos que un 22,9%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, un porcentaje que no se ha correspondido, en la mayoría de los casos, con las subidas salariales. Hay otra parte de los trabajadores que simultanean dos empleos que lo hacen simplemente por disponer de más ingresos, sin que medie la necesidad.
"
0
K
9
#26
powernergia
#24
Cada uno es libre de imaginar lo que quiera.
#23
Claro, es obvio que el pluriempleo es también por necesidad económica, ahora y siempre, no lo he negado, lo que digo desde el principio es que el aumento de pluriempleo se da siempre te mejora las cifras del paro.
0
K
11
#14
powernergia
#13
No existe "situación económica fabulosa", y si, claro, en España cuando baja el paro aumenta el pluriempleo, y al revés, cuando se pierden empleos se pierden para todos.
1
K
20
#15
Pontecorvo
#14
Hay que leer la noticia por lo menos.
"
La mayor parte de los trabajadores pluriempleados compagina dos trabajos por el hecho de que el salario en el empleo principal no es suficiente para cubrir sus gastos mensuales. La pérdida de poder adquisitivo que se deriva de la inflación es la razón de ser de esta situación.
"
0
K
9
#16
rbrn
Más pluriempleo con la bonanza económica
Y es que los incrementos del número de pluriempleados se suelen producir en tiempos de bonanza económica.
Ya estaría todo dicho.
1
K
19
#2
YSiguesLeyendo
*
"dos trabajos DECLARADOS a la vez"
1
K
19
#1
elsnons
*
La que está liando Franco tío . Como en la dictadura dos curros y de realquilado en una habitación cara y sin ventana, mientras los prejubilados del régimen poniendo bares y viviendo en Galapagar con escolta mora
3
K
19
#3
powernergia
#1
Lo dices porque está noticia es mala o porque es buena?
3
K
60
#5
GeneWilder
*
#1
Y sin necesidad de devastar el país en una guerra previa. Vamos caminito a la tercermundización, pero bien modernos que somos.
3
K
32
#11
powernergia
*
#5
Cuando hay mucha oferta de trabajo aumenta el pluriempleo, naturalmente muchos de los que que buscan un segundo trabajo es porque no les da el primero, pero tal vez os sorprendería saber por ejemplo el pluriempleo entre los empleados publicos con sueldos estupendos y casa pagada, entre otras cosas porque tienen mejores horarios que en empresas privadas.
Los "pluriemplados" de verdad por necesidad suelen ser inmigrantes "emprendedores" autónomos que trabajan para 4 empresas diferentes 18h al día.
#4
#8
1
K
24
#13
Pontecorvo
#11
O sea que para ti es una noticia sobre la situación económica tan fabulosa que tenemos, ¿no? ¡Tenemos tanto trabajo que no sabemos qué hacer con él!
0
K
9
#19
ostiayajoder
#13
Me estas diciendo q la derecha va a bajar el numero de pluriempleados?
Dilo si tienes huevos
0
K
9
#24
Sir
#11
”pluriempleo entre los empleados publicos con sueldos estupendos y casa pagada
”
“Pluriempleado de verdad”
Hay un poco de comentario en una opinión crítica y despectiva, con tono sarcástico y clasista.
0
K
10
#10
detectordefalacias
#1
Si tío, todos sabemos que esto es algo que ha ocurrido a raíz de 2017.
Además, que esto ocurra en otros países como EEUU, Alemania, o cualquiera occidental no apunta para nada a lo único que comparten entre si. Serán casos aislados.
La culpa es de Podemos y la izquierda y la solución ahondar en las medidas que nos han llevado hasta aquí.
3
K
51
#20
ostiayajoder
*
#4
#10
Vox lleva en el programa mejorar las condiciones laborales de los trabajdores
Q no, banderas de españa, moros y feminazis. Para todo lo demas el dibujito
1
K
25
#27
Golan_Trevize
#20
Esa viñeta es pura ironía cíclica, porque ahora explícame tú cómo en el punto 1, antes de votar por "verde", y gobernados por el partido más progresista de la historia de la humanidad y que más se preocupa por los trabajadores, podía existir abusos por parte de la patronal...
0
K
11
#7
Torrezzno
Hombre las pensiones no se pagan solas
0
K
16
#12
Shuquel
¿Alguien sabe cuál es el perfil del pluriempleado?
0
K
10
#22
poxemita
Gracias Pedro por cumplir con el sueño fe miles de niños que querían ser bomberos y astronautas. No les han caído esas profesiones exactamente, pero aun así estarán contentos.
0
K
10
#8
infernaculo725_614899207
La nueva moda del pluriempleo. Querer vivir de un solo trabajo ya es de vagos también
0
K
10
#21
ostiayajoder
Puede q sea por los trabajos de temporada de esos q se queja la derecha?
Mas trabajadores q nunca historicamente y mas trabajos q nunca.
0
K
9
#25
amusgada
no pincho en vozpópuli ni jarta grifa, pero, digo yo, con tanto récord ¿va Hacienda a dejar de crujir el tener 2 o más pagadores al año?
0
K
9
#17
CharlesBrowson
Normal, sino tienes casa donde ir...
0
K
8
#4
DonBoton
Como un cohete
0
K
6
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
