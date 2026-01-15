edición general
12 meneos
105 clics
Rechazo a un puesto de trabajo: los alumnos de albañilería de la escuela profesional de Plasencia dicen 'no' a las empresas

Rechazo a un puesto de trabajo: los alumnos de albañilería de la escuela profesional de Plasencia dicen 'no' a las empresas

Doce personas comenzaron la formación y, de los que han terminado, "aun teniendo compromisos de contratación, lo han rechazado"

| etiquetas: extremadura , plasencia , formación , albañil , paro , rechazo
10 2 0 K 115 actualidad
8 comentarios
10 2 0 K 115 actualidad
Apotropeo #1 Apotropeo
Por lo que sea, un despiste seguramente, se les ha olvidado en la noticia poner el sueldo y condiciones que se les ofrecían.
15 K 143
powernergia #7 powernergia
#1 O tal vez se apuntaron a los cursos por los ingresos durante el mismo, pero no tenían ni tienen ningún interés en trabajar de albañiles, porque de los cursos de de carpintería y jardinería no parece que haya pasado lo mismo.
0 K 11
mikelx #8 mikelx
#7 claro, se apuntan a hacer prácticas y formacion que es equivalente a un trabajo pero rechazan hacer el trabajo cobrando (a saber qué pagaban)
0 K 8
Malinke #6 Malinke
Si es por las condiciones que les ofrecen, la noticia tendría que ser:
«A pesar de la falta de mano de obra, las empresas no quieren pagar sueldos decentes; ¿vivimos en la era de la avaricia?, ¿el mercado ya no se regula solo?»
3 K 36
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Que hayan rechazado a esas empresas no significa que hayan rechazado otros trabajos en otras empresas (en donde quizas cobren mas o les ofrezcan condiciones mejores).
1 K 24
#2 Daniel2000
Pues lo veo muy bien ...

Que denieguen la oferta de trabajo por que no les interesa, nadie es esclavo.


Pero que estés cobrando prestación por algo, y te ofrezcan un contrato con el salario y horario que cumple el convenio, y lo rechazas, pues no.


Pero vamos, lo normal es cobrar en la obra a destajo, por metro cuadrado realizado.
0 K 14
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#2 Creo, algo me suena pero no estoy seguro, que si estas cobrando prestacion pueden rechazar hasta 2 ofertas de trabajo. A la 3ª pierdes el derecho a prestacion.
0 K 15
#5 Daniel2000
#3 Creo que si ... si cumplen unas condiciones, sobre todo distancia del domicilio al centro de trabajo.
0 K 15

menéame