12
meneos
105
clics
Rechazo a un puesto de trabajo: los alumnos de albañilería de la escuela profesional de Plasencia dicen 'no' a las empresas
Doce personas comenzaron la formación y, de los que han terminado, "aun teniendo compromisos de contratación, lo han rechazado"
|
etiquetas
:
:
extremadura
,
plasencia
,
formación
,
albañil
,
paro
,
rechazo
8 comentarios
#1
Apotropeo
Por lo que sea, un despiste seguramente, se les ha olvidado en la noticia poner el sueldo y condiciones que se les ofrecían.
15
K
143
#7
powernergia
#1
O tal vez se apuntaron a los cursos por los ingresos durante el mismo, pero no tenían ni tienen ningún interés en trabajar de albañiles, porque de los cursos de de carpintería y jardinería no parece que haya pasado lo mismo.
0
K
11
#8
mikelx
#7
claro, se apuntan a hacer prácticas y formacion que es equivalente a un trabajo pero rechazan hacer el trabajo cobrando (a saber qué pagaban)
0
K
8
#6
Malinke
Si es por las condiciones que les ofrecen, la noticia tendría que ser:
«A pesar de la falta de mano de obra, las empresas no quieren pagar sueldos decentes; ¿vivimos en la era de la avaricia?, ¿el mercado ya no se regula solo?»
3
K
36
#4
Atusateelpelo
Que hayan rechazado a esas empresas no significa que hayan rechazado otros trabajos en otras empresas (en donde quizas cobren mas o les ofrezcan condiciones mejores).
1
K
24
#2
Daniel2000
Pues lo veo muy bien ...
Que denieguen la oferta de trabajo por que no les interesa, nadie es esclavo.
Pero que estés cobrando prestación por algo, y te ofrezcan un contrato con el salario y horario que cumple el convenio, y lo rechazas, pues no.
Pero vamos, lo normal es cobrar en la obra a destajo, por metro cuadrado realizado.
0
K
14
#3
Atusateelpelo
#2
Creo, algo me suena pero no estoy seguro, que si estas cobrando prestacion pueden rechazar hasta 2 ofertas de trabajo. A la 3ª pierdes el derecho a prestacion.
0
K
15
#5
Daniel2000
#3
Creo que si ... si cumplen unas condiciones, sobre todo distancia del domicilio al centro de trabajo.
0
K
15
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
