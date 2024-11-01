Rebloqueando el bloqueo. Opinión

...La delegación iraní no ha aceptado sus condiciones. Al día siguiente, en vez de lamentar lo ocurrido y decir que volverían a intentarlo en unos días, Trump anunció que iban a instaurar un bloqueo naval en el Golfo de Omán, para que ningún buque pudiera entrar o salir del Golfo Pérsico, especialmente aquellos que hubieran pagado un peaje o protección al régimen iraní. El estrecho de Ormuz estaba cerrado. Para todos.
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Me imagino ahora a los pérfidos, mientras les rueda una lagrimita por la mejilla al ver a su criatura seguir sus pasos.
Personalmente pienso que el análisis está bastante equivocado, a China le interesa la continuidad del régimen iraní (y a la que te descuides la continuidad de la guerra) y el desgaste de los EEUU.
En el caso de que el bloqueo se traduzca en que no pueden importar petroleo barato de Irán ya se encargarán de tomar medidas económicas y diplomáticas para intentar solucionarlo. De hecho ya lo están haciendo prohibiendo la exportación de ácido sulfúrico, si no sale del golfo Pérsico y tampoco de China va a ser un problema.
A ver si deciden atrapar algún petrolero con destino a China que es lo que pasa.
Eso sí me quedo con el principio del artículo para reflexionar en manos de que panda de idiotas está el mundo:
Estados Unidos envió a Pakistán a un magnate inmobiliario, el yerno del jefe y un tipo que tiene como principal experiencia profesional “consultor pelota” para negociar el fin de una guerra estúpida de la que no saben cómo salir.
Lo que van a lograr está claro. Nada. Pero ¿qué es lo que pretenden lograr?
Quizás sea solamente intentar salvar la cara internamente (en USA) después de la enorme pifia.
Lógica sin fisuras.