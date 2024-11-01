Rebloqueando el bloqueo. Opinión

...La delegación iraní no ha aceptado sus condiciones. Al día siguiente, en vez de lamentar lo ocurrido y decir que volverían a intentarlo en unos días, Trump anunció que iban a instaurar un bloqueo naval en el Golfo de Omán, para que ningún buque pudiera entrar o salir del Golfo Pérsico, especialmente aquellos que hubieran pagado un peaje o protección al régimen iraní. El estrecho de Ormuz estaba cerrado. Para todos.