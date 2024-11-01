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Rebloqueando el bloqueo. Opinión

Rebloqueando el bloqueo. Opinión

...La delegación iraní no ha aceptado sus condiciones. Al día siguiente, en vez de lamentar lo ocurrido y decir que volverían a intentarlo en unos días, Trump anunció que iban a instaurar un bloqueo naval en el Golfo de Omán, para que ningún buque pudiera entrar o salir del Golfo Pérsico, especialmente aquellos que hubieran pagado un peaje o protección al régimen iraní. El estrecho de Ormuz estaba cerrado. Para todos.

| etiquetas: opinión , estados unidos , guerra , hormuz , trump
10 2 1 K 189 Trump
10 comentarios
10 2 1 K 189 Trump
karakol #2 karakol
Interceptar un buque mercante en alta mar tiene un nombre.

Me imagino ahora a los pérfidos, mientras les rueda una lagrimita por la mejilla al ver a su criatura seguir sus pasos.
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cromax #7 cromax
#6 Visto el nivel de esperpento en el que estamos yo me creo ya cualquier cosa. xD xD xD
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#5 Celsar
Por lo menos en este artículo se ha acordado de nombrar a Israel... Aunque sea de perfil y al final.
Personalmente pienso que el análisis está bastante equivocado, a China le interesa la continuidad del régimen iraní (y a la que te descuides la continuidad de la guerra) y el desgaste de los EEUU.
En el caso de que el bloqueo se traduzca en que no pueden importar petroleo barato de Irán ya se encargarán de tomar medidas económicas y diplomáticas para intentar solucionarlo. De hecho ya lo están haciendo prohibiendo la exportación de ácido sulfúrico, si no sale del golfo Pérsico y tampoco de China va a ser un problema.
A ver si deciden atrapar algún petrolero con destino a China que es lo que pasa.
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Noeschachi #1 Noeschachi
Siempre buenos artículos... pero no compro la lógica del o jugamos todos o la puta al rio. Que EEUU (re)bloquee el estrecho no cambia la situación y pone la presión del resto del mundo para el desbloqueo sobre Iran, sino mas todavía mas obviamente en EEUU.
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cromax #3 cromax *
#1 yo creo que lo que viene a decir el articulista es que están metidos en tal bloqueo de situación, que cualquier solución es mala, así que intentar presionar a la economía iraní y tocar las narices a China parece lo menos loco de todo lo que se ha hecho.
Eso sí me quedo con el principio del artículo para reflexionar en manos de que panda de idiotas está el mundo:
Estados Unidos envió a Pakistán a un magnate inmobiliario, el yerno del jefe y un tipo que tiene como principal experiencia profesional “consultor pelota” para negociar el fin de una guerra estúpida de la que no saben cómo salir. xD xD xD
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#4 ezcuen
#3 yonde acuerdo con #1, parece que echa la culpa a Irán de la situación y creo que está claro que es la víctima en este caso. Y además pone más presión sobre EEUU y no sobre Irán. Otra cosa es que China decida presionar a Irán porque es más sencillo (por pequeño y débil) que presionar a EEUU.
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#6 chavi
#3 Habra que enviar una coalixión armada a desbloquear el estrecho...
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#9 rystan
#3 La parte que no se entiende es lo que pretenden lograr con tal imbecilidad.

Lo que van a lograr está claro. Nada. Pero ¿qué es lo que pretenden lograr?

Quizás sea solamente intentar salvar la cara internamente (en USA) después de la enorme pifia.
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Robus #10 Robus
Hasta ahora el problema era Iran y USA no lo ha podido solucionar... así que ha decidido tomar la delenatera y pasar a ser ellos mismos el problema.

Lógica sin fisuras. :roll:
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#8 rystan
Creo que nunca antes en la historia de la humanidad nadie ha sido tan imbécil como para bloquear un bloqueo.
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menéame