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Un rebaño de 70 ovejas asturianas pastoreará en el campus de Moncloa de la Universidad Complutense de Madrid

Un rebaño de 70 ovejas asturianas pastoreará en el campus de Moncloa de la Universidad Complutense de Madrid

El campus de Moncloa de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acogerá hasta el 16 de mayo a un rebaño de 70 ovejas asturianas para poner en valor el pastoreo como "práctica clave" en la conservación de la biodiversidad. Esta iniciativa coincide con motivo de la declaración de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por la FAO y busca ofrecer a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer de cerca esta tradición milenaria, ha informado el centro universitario en un comunicado.

| etiquetas: ovejas , asturias , pastoreo , campus , complutense
5 1 0 K 96 Asturias
14 comentarios
5 1 0 K 96 Asturias
eltxoa #2 eltxoa
no tienen en Madrid ovejas buenas para que tengan que importarlas de Asturias !!???
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#4 aitkiar
#2 Las había en la casa de campo, pero echaron al pastor por llevar también un perro y un burro no declarados.
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#5 tropezon
#2 Eso digo yo. Muy ecológico todo, pero me traigo en camión las ovejas de a tomar por culo
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Si te parece, las llevan en el ALSA. :roll:
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#8 tropezon
#6 No, lo que me parece es que gastaran 30 litros de emisiones de gasoil en vez de los 150 litros de emisiones de gasoil en una noticia que habla de sostener la biodiversidad.
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#7 Comorr
#2 pueden ser ovejas asturianas de Madrid perfectamente, una cosa es la raza (procedencia del linaje) otra la procedencia real
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#9 tropezon
#7 Las mejores ovejas asturianas, de madrid...
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Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#2 Podrían haber metido otras. En los pinares del norte de Madrid (Valdelatas y otras zonas) hacen limpieza con oveja churra.
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#14 concentrado
#2 A ver, todo el mundo sabe que las mejores ovejas son las de Madrid. Pero esas sólo van a pastar alrededor de universidades privadas.
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carademalo #1 carademalo
Dicen las malas lenguas que algunos profesores de allí aprovecharán para dar prácticas de resistencia contra manifestantes de Vox a sus alumnos. :troll:
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Apotropeo #3 Apotropeo
Tenía entendido que donde iban los borregos es a la Rey juan Carlos; los políticos concretamente
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fofito #12 fofito
Cojonudo, Madrid como aspiradora de la población y fuerza laboral de las provincias que la rodean,dando consejos acerca de lo conveniente de que existan los pastores y su ganado.
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cabobronson #10 cabobronson
Estudiantes llenos de pulgas
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ElJamoon #11 ElJamoon
Todo esto me ha traído a la memoria un poema del grandioso poeta asturiano Ángel González que se llama Empleo de la nostalgia y que comienza curiosamente así:

Amo el campus
universitario,
sin cabras,
con muchachas
que pax
pacem
en latín,
que meriendan
pas pasa pan
con chocolate
en griego,
que saben lenguas vivas
y se dejan besar
en el crepúsculo
(también en las rodillas)
y usan
la cocacola como anticonceptivo.
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menéame