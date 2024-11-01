Un rebaño de 70 ovejas asturianas pastoreará en el campus de Moncloa de la Universidad Complutense de Madrid

El campus de Moncloa de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acogerá hasta el 16 de mayo a un rebaño de 70 ovejas asturianas para poner en valor el pastoreo como "práctica clave" en la conservación de la biodiversidad. Esta iniciativa coincide con motivo de la declaración de 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por la FAO y busca ofrecer a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer de cerca esta tradición milenaria, ha informado el centro universitario en un comunicado.