El racismo en Castilla y León se ceba con latinos y gitanos

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, CEDRE, adscrito al Ministerio de Igualdad, coloca a Castilla y León como la tercera comunidad autónoma que más casos atendió a lo largo de 2025, concretamente 214. Valladolid es la provincia que más casos concentra de la Comunidad con 120 de los 214 totales y ocupa el tercer puesto en el ranking provincial, empatada con La Rioja y sólo por detrás de la Comunidad de Madrid y Baleares. Las comunidades con un mayor número de casos han sido la Comunidad de Madrid con 397 casos, s