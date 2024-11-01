edición general
9 meneos
23 clics
El racismo en Castilla y León se ceba con latinos y gitanos

El racismo en Castilla y León se ceba con latinos y gitanos

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, CEDRE, adscrito al Ministerio de Igualdad, coloca a Castilla y León como la tercera comunidad autónoma que más casos atendió a lo largo de 2025, concretamente 214. Valladolid es la provincia que más casos concentra de la Comunidad con 120 de los 214 totales y ocupa el tercer puesto en el ranking provincial, empatada con La Rioja y sólo por detrás de la Comunidad de Madrid y Baleares. Las comunidades con un mayor número de casos han sido la Comunidad de Madrid con 397 casos, s

| etiquetas: racismo , castilla y león
7 2 3 K 64 actualidad
25 comentarios
7 2 3 K 64 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Nastar
Curioso cuando no hay cosa mas racista que el pueblo gitano....
16 K 63
#4 ldoes
#2 Mira que está asentado el antigitanismo que te puedes permitir generalizaciones de ese tamaño sin darle dos vueltas.
6 K 61
#9 Nastar
#4 solo he dicho que mas racistas que los gitanos, en general, pocas etnias veras.

No he dicho nada negativo de ellos, que hay para escribir un rato, pero igual que se denuncia el racismo de los, entiendo, caucasicos, tambien es de recibo destacar que el pueblo gitano es racista, bastante de hecho....

Pero no te preocupes, si tan a favor estas de los gitanos te felicito, ante la situacion de emergencia habitacional actual hay multitud de oportunidades para conseguir viviendas baratas en nucleos donde la presencia del pueblo calo es mayoritaria.

Buenos lugares en los que vivir, criar hijos y envejecer... Y asequibles.
3 K 16
QRK #12 QRK
#4 Claro, campeón. Porque vosotros no sois nada en absoluto racistas. Y si, me refiero a los pedazos de hipócritas que te votaron positivo.
Qué siempre están lanzando mierda contra todo lo que no les parezca suficiente español.
1 K 18
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano *
#2 Fueron perseguidos y asesinados masivamente por los nazis, "pero son los más racistas".
3 K 43
#6 Nastar
#5 tambien los judios, un pueblo encantador..
4 K 12
#8 ldoes
#6 Ah mira, un nazi.
4 K 54
#10 Nastar
#8 donde?!?!?!

Rapido, vayamos a por las antorchas!!!
3 K 5
QRK #13 QRK
#8 Un nazi no. Un jodido borrego de tres al cuarto. Estos no tienen ni capacidad de argumentar. Sólo repiten lo que le han visto decir al streamer atontao de turno.
2 K 27
Mltfrtk #15 Mltfrtk *
#2 @Eirene, el antigitanismo es un delito de odio. Esto es inaceptable.
2 K 38
UsuarioXY #18 UsuarioXY
#15 espera espera, que ahora decir que los gitanos son racistas es antigitanismo.

Luego que si la gente vota mal jajajaja
0 K 6
Mltfrtk #19 Mltfrtk
#18 Sí, el antigitanismo es un delito de odio incluido específicamente en el codigo penal español y está penado con prisión, Así que no sé de qué te ríes.
0 K 12
UsuarioXY #20 UsuarioXY
#19 de ti, principalmente.
0 K 6
Mltfrtk #23 Mltfrtk
#20 El usuario que he reportado tiene 4,01 de karma.
0 K 12
Black_Txipiron #24 Black_Txipiron
#15 no has tenido vecinos gitanos: la de palomitas que comimos en casa cuando una hija empezó a salir con un peruano, la madre ni se cortaba y el chaval aguantaba como un campeón.
0 K 10
Mltfrtk #25 Mltfrtk
#24 Tengo vecinos gitanos y son unas personas alegres y maravillosas. Y nunca he tenido un problema.
0 K 12
plutanasio #7 plutanasio
Con los gitanos y con los mercheros también, no nos olvidemos de ellos.
0 K 14
andando #16 andando
#7 y los agotes
0 K 11
Black_Txipiron #22 Black_Txipiron
#16 quedan?
0 K 10
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Si vamos a comprar CCAA con distinta población con datos totales, nos van dar la clasificación por población como único dato.
0 K 12
crycom #21 crycom
#11 ¿Eslovenos latinos? serán meditarráneos por poco y ni eso, porque serían más alpinos. Y tres cuartas los croatas.

Por cierto en español no se pone con mayúscula a los gentilicios.
0 K 11
GeneWilder #3 GeneWilder
Lo de racismo con latinos no lo entiendo. España es un país latino.
0 K 10
Skiner #11 Skiner *
#3 Es que esta mal dicho por eso no lo entiendes,
Hay gente que es racista con los Américanos Latinos.
Los Latinos Europeos no molestan :troll: o quizás sí (Españoles, Franceses, Portugueses, Italianos, Eslovenos,Rumanos, Croatas y Malteses, etc)
El término masculino «latino» empleado principalmente en los Estados Unidos para referirse a personas de origen latinoamericano o hispanoamericano.
0 K 7
andando #17 andando
#3 yo flipé con el racismo en Perú hacia los cholos, los indios
0 K 11
#14 solojavi
Ya que sale referencia a latinoamericanos y castilla y león: pueblo chico, infierno grande.
Es normal que en castilla y león, debido a su baja densidad de población, los extranjeros se sientan ignorados. Si se hiciera esa misma estadística con franceses, alemanes portugueses... Se obtendrían los mismos resultados.
0 K 9

menéame