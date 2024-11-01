El racismo en Castilla y León se ceba con latinos y gitanos

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, CEDRE, adscrito al Ministerio de Igualdad, coloca a Castilla y León como la tercera comunidad autónoma que más casos atendió a lo largo de 2025, concretamente 214. Valladolid es la provincia que más casos concentra de la Comunidad con 120 de los 214 totales y ocupa el tercer puesto en el ranking provincial, empatada con La Rioja y sólo por detrás de la Comunidad de Madrid y Baleares. Las comunidades con un mayor número de casos han sido la Comunidad de Madrid con 397 casos, s
| etiquetas: racismo , castilla y león
No he dicho nada negativo de ellos, que hay para escribir un rato, pero igual que se denuncia el racismo de los, entiendo, caucasicos, tambien es de recibo destacar que el pueblo gitano es racista, bastante de hecho....
Pero no te preocupes, si tan a favor estas de los gitanos te felicito, ante la situacion de emergencia habitacional actual hay multitud de oportunidades para conseguir viviendas baratas en nucleos donde la presencia del pueblo calo es mayoritaria.
Buenos lugares en los que vivir, criar hijos y envejecer... Y asequibles.
Qué siempre están lanzando mierda contra todo lo que no les parezca suficiente español.
Rapido, vayamos a por las antorchas!!!
Luego que si la gente vota mal jajajaja
Por cierto en español no se pone con mayúscula a los gentilicios.
Hay gente que es racista con los Américanos Latinos.
Los Latinos Europeos no molestan o quizás sí (Españoles, Franceses, Portugueses, Italianos, Eslovenos,Rumanos, Croatas y Malteses, etc)
El término masculino «latino» empleado principalmente en los Estados Unidos para referirse a personas de origen latinoamericano o hispanoamericano.
Es normal que en castilla y león, debido a su baja densidad de población, los extranjeros se sientan ignorados. Si se hiciera esa misma estadística con franceses, alemanes portugueses... Se obtendrían los mismos resultados.