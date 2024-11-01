¿Y si lo que quiere Trump es destruir el mundo antes de morir?

Hay preguntas que suenan exageradas hasta que dejan de serlo. Durante años, la política internacional ha funcionado con un principio no escrito: asumir que, incluso en el caos, existe un suelo racional que nadie se atreverá a romper del todo. Donald Trump lleva una década demostrando que ese supuesto era una fantasía cómoda. No porque sea imprevisible, sino porque su proyecto político no necesita coherencia, solo obediencia.