Quién es Greg Bovino, el polémico comandante que encabeza la dura ofensiva migratoria del gobierno de Trump

Es la cara visible de la campaña del gobierno de Donald Trump para detener y deportar de Estados Unidos a miles de inmigrantes indocumentados; uno de los pocos agentes que se muestran ante las cámaras sin máscara. Bautizado como el "comandante en jefe general" de la Patrulla Fronteriza por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Greg Bovino saltó a la primera plana al encabezar las redadas migratorias de Los Ángeles (California) en junio del año pasado. También dirigió la no menos polémica Operación Midway Blitz en Chicago...