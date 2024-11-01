edición general
Quién es Greg Bovino, el polémico comandante que encabeza la dura ofensiva migratoria del gobierno de Trump

Quién es Greg Bovino, el polémico comandante que encabeza la dura ofensiva migratoria del gobierno de Trump

Es la cara visible de la campaña del gobierno de Donald Trump para detener y deportar de Estados Unidos a miles de inmigrantes indocumentados; uno de los pocos agentes que se muestran ante las cámaras sin máscara. Bautizado como el "comandante en jefe general" de la Patrulla Fronteriza por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Greg Bovino saltó a la primera plana al encabezar las redadas migratorias de Los Ángeles (California) en junio del año pasado. También dirigió la no menos polémica Operación Midway Blitz en Chicago...

themarquesito #2 themarquesito
Greg "el Toro" Bovino, un psicópata bajito que disfruta aterrorizando a morenos
3 K 51
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Con ese nombre a este hijoputa habría que torearlo en una plaza de toros hasta matarlo
2 K 38
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
Reichsführer-SS
1 K 22
karakol #10 karakol
#5 Waffen-SS: Sturmbannführer ;)
0 K 20
azathothruna #1 azathothruna
Con ese apellido, ya tenemos una idea de su capacidad cerebral :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 15
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#1 Ese apellido da pistas sobre los origenes de sus ancestros...
0 K 14
dunachio #3 dunachio
Un trozo de mierda con piernas.
0 K 12
ipanies #9 ipanies
Un nazi de Hacendado
0 K 12
#6 pirat
¿ Nos vamos a tener que aprender el nombre de cada mierda yanki ?
0 K 9
#4 carraxe *
Un hijoputa acomplejado y sádico. Joder, yo creo que los nazis de la Alemania nacionalsocialista no eran tan chungos, eran unos hijosdeputa a exterminar, pero lo mismo hasta razonaban un poco más allá de su putrefacción interior

PS Alerta BBC
0 K 7

