¡¡Qué pena de Europa!!

Europa se encuentra en coma político y moral. Ante la peor de las acometidas contra el orden mundial establecido tras el fin de la II Guerra Mundial, está respondiendo a Trump a base de eufemismos, anuncios huecos y frases edulcoradas. Solo un grupo reducido de países de los 27 de la UE, además del Reino Unido, se han atrevido a recordarle que no puede atacar ni quedarse con Groenlandia por la cara. Entre los países comunitarios, otros han preferido quedarse al margen.
| etiquetas: ue , trump , eeuu , geopolítica , política exterior
Pero no porque no le apetezca, sino porque el precio es demasiado alto. Nosotros en el sur, hasta cierto punto nos da igual. Centroeuropa está zombificada. Sin embargo, los escandinavos no son tan tontos. Anexionarse Groenlandia implica el peligro de salirse de la Otan varios países europeos y sopesar seriamente otros aliados. Y eso no le gustaría nada a Trump. Que no es realmente Trump, son los… » ver todo el comentario