¡¡Qué pena de Europa!!

Europa se encuentra en coma político y moral. Ante la peor de las acometidas contra el orden mundial establecido tras el fin de la II Guerra Mundial, está respondiendo a Trump a base de eufemismos, anuncios huecos y frases edulcoradas. Solo un grupo reducido de países de los 27 de la UE, además del Reino Unido, se han atrevido a recordarle que no puede atacar ni quedarse con Groenlandia por la cara. Entre los países comunitarios, otros han preferido quedarse al margen.

#4 luckyy
Insisto: Europa, no, los políticos neiliberales de Europa que son los mismos fascistas de la Alemania nazi, de la Italia fascista o de la España franquista, que siguen las políticas de regímenes nazis como los trumpustas o sionistas
#6 omega7767
#4 totalmente
#2 jonolulu
No seáis tan duros, que no es fácil quejarse con un polla americana en la boca
#3 eipoc
Pena ninguna, somos un cancer para el mundo. Mejor que desaparezca y construyamos una alianza de países mediterraneos, una sociedad de cero con valores.
#1 magnifiqus
Qué Europa pinta cada vez menos en el concierto internacional ya lo sabíamos. Lo interesante es lo que hagamos a partir de ahora, sin la tutela de USA, si es que tenemos agallas para tomar nuestro propio camino.
#5 charly-brown
Yo soy de la opinión que no va a quedarse con Groenlandia. Quizás ni tiene intención de ello.
Pero no porque no le apetezca, sino porque el precio es demasiado alto. Nosotros en el sur, hasta cierto punto nos da igual. Centroeuropa está zombificada. Sin embargo, los escandinavos no son tan tontos. Anexionarse Groenlandia implica el peligro de salirse de la Otan varios países europeos y sopesar seriamente otros aliados. Y eso no le gustaría nada a Trump. Que no es realmente Trump, son los…   » ver todo el comentario
