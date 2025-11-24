Para Putin y las élites rusas, la «paz de Trump» no aplasta lo suficiente a Ucrania

Vladimir Putin mencionó brevemente que «tenía conocimiento» del plan de 28 puntos, que sin embargo responde a sus exigencias maximalistas. Pero para las élites del Kremlin, esto no es suficiente; para los ultranacionalistas, la guerra debe continuar hasta la aniquilación. Rusia reafirma su postura: no habrá fin de la guerra sin la derrota de Kiev.
| etiquetas: ucrania , rusia , putin , trump
eso no es posible, si son sus hermanos eslavos y solo los quieren librar de la opresión de Occidente
Rusia no ha dicho nada aún de… » ver todo el comentario
Te has preguntado que igual la diferencia es que en Ucrania pueden evacuar a la población?, en Gaza no, porque países como Egipto cierran las fronteras.
en ese caso igual que en el caso de Rusia, lo que pueden perder es que tengan que mudarse a Estados Unidos, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, o cualquier otro buen lugar para vivir teniendo dinero que no sea Europa.
De modo que...
En un video vi que, si rusia no se metia en la guerra del opio, ahorita el "mar de japon" se llamaria "mar de china del norte"
Si lo que Putin quería era conquistar toda Ucrania y media Europa, conformarse solo con el Dombás y Crimea en ningún caso se puede considerar "Maximalista".....
De modo que a revisar el argumentario.