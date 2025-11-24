Para Putin y las élites rusas, la «paz de Trump» no aplasta lo suficiente a Ucrania

Vladimir Putin mencionó brevemente que «tenía conocimiento» del plan de 28 puntos, que sin embargo responde a sus exigencias maximalistas. Pero para las élites del Kremlin, esto no es suficiente; para los ultranacionalistas, la guerra debe continuar hasta la aniquilación. Rusia reafirma su postura: no habrá fin de la guerra sin la derrota de Kiev.