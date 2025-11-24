edición general
11 meneos
23 clics

Para Putin y las élites rusas, la «paz de Trump» no aplasta lo suficiente a Ucrania

Vladimir Putin mencionó brevemente que «tenía conocimiento» del plan de 28 puntos, que sin embargo responde a sus exigencias maximalistas. Pero para las élites del Kremlin, esto no es suficiente; para los ultranacionalistas, la guerra debe continuar hasta la aniquilación. Rusia reafirma su postura: no habrá fin de la guerra sin la derrota de Kiev.

| etiquetas: ucrania , rusia , putin , trump
9 2 5 K 81 politica
16 comentarios
9 2 5 K 81 politica
Comentarios destacados:    
Don_Pixote #1 Don_Pixote
" la guerra debe continuar hasta la aniquilación"

eso no es posible, si son sus hermanos eslavos y solo los quieren librar de la opresión de Occidente
4 K 37
salteado3 #3 salteado3
#1 Esto es un panfleto para justificar que Rusia no va a aceptar esa propuesta porque según la versión (europea/yankis/ucraniana) incluye condiciones como robarles el dinero que tienen en bancos yankis/europeos, un ejército de 600.000 y 800.000 soldados (antes de la guerra eran menos de 100.000), no reconocer lo conquistado, aplicar el artículo 5 de la OTAN para Ucrania, reservarse el derecho a meter soldados de la OTAN en territorio ruso... y me dejo algunas más.

Rusia no ha dicho nada aún de…   » ver todo el comentario
4 K 58
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#3 era un comentario bastante acertado hasta esto "llegan a Odessa aunque tarden un par de años y cierran la salid", bastante flipado
1 K 20
salteado3 #11 salteado3
#9 Pues si te cuento lo de Transnitria... :troll:
0 K 14
IkkiFenix #6 IkkiFenix
#1 Si fuera así, si quisiera aniquilarlos, Ucrania estaría como Gaza y Putin habría llevado a cabo un genocidio como Netanyahu.
2 K 33
Don_Pixote #8 Don_Pixote *
#6 ah espera, que las ciudades "liberadas" se quedan perfectamente sin estar en ruina absoluta..

Te has preguntado que igual la diferencia es que en Ucrania pueden evacuar a la población?, en Gaza no, porque países como Egipto cierran las fronteras.  media
1 K 23
IkkiFenix #10 IkkiFenix
#8 Lo que quieras, pero nada que ver con el genocidio en Gaza.
0 K 11
IkkiFenix #5 IkkiFenix
Ucrania decidió ser aplastada desde el momento que confió en Estados Unidos y la UE para enfrentarse a Rusia. Un poco de autocritica no os vendría mal.
2 K 32
Barney_77 #16 Barney_77
#5 Creo que fue Rusia la que ataco a Ucrania. No se, a lo mejor te falta una pensada a tu comentario.
0 K 16
Dragstat #12 Dragstat
#4 " tienen todas las de perder"

en ese caso igual que en el caso de Rusia, lo que pueden perder es que tengan que mudarse a Estados Unidos, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, o cualquier otro buen lugar para vivir teniendo dinero que no sea Europa.
0 K 20
Dragstat #2 Dragstat
Si tuviesen la mente predispuesta para encontrar la mejor solución para el país y sus ciudadanos, y la mejor convivencia posible con el resto de países vecinos, esta guerra hacía meses que habría terminado. Está claro que hay otros intereses puramente personales por medio. Es lo que tiene pensar con las vísceras en lugar de con la cabeza. Una pena, Rusia podría aportar muchas cosas al mundo si tuviese unas élites medio normales.
0 K 20
IkkiFenix #4 IkkiFenix *
#2 Eso díselo al corrupto Boris Johnson y a las elites europeas que quieren seguir con esta guerra a toda costa a pesar de que tienen todas las de perder como se está demostrando desde hace ya tiempo.
1 K 19
#14 chavi
#2 Si fuera así, esta guerra jamás habría empezado.

De modo que...
0 K 12
#15 BoardMaster
#2 Si, no como la industria armamentista gringa, que es un remanso de paz y cordura.
0 K 7
azathothruna #7 azathothruna
Y por eso se merecen que China recupere territorio perdido.
En un video vi que, si rusia no se metia en la guerra del opio, ahorita el "mar de japon" se llamaria "mar de china del norte"
0 K 17
#13 chavi
Vamos a ver si nos aclaramos....

Si lo que Putin quería era conquistar toda Ucrania y media Europa, conformarse solo con el Dombás y Crimea en ningún caso se puede considerar "Maximalista".....

De modo que a revisar el argumentario.
0 K 12

menéame