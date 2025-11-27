edición general
3 meneos
10 clics
Putin acepta que el plan de Trump sobre Ucrania pueda usarse como base para futuros acuerdos

Putin acepta que el plan de Trump sobre Ucrania pueda usarse como base para futuros acuerdos

El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado por primera vez abiertamente sobre el plan de Trump sobre Ucrania, asegurando que "pueda usarse como base para futuros acuerdos".

| etiquetas: rusia , ucrania , putin , estados unidos , trump
3 0 0 K 49 actualidad
16 comentarios
3 0 0 K 49 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 username
Putin acepta que el plan que le dió a Trump pueda usarse como base
6 K 74
#7 omega7767
#4 y de lo que ya pidieron, para arriba
0 K 11
#6 Zamarro
Un acuerdo en el que Rusia se queda con lo conquistado, Ukrania se jode con lo perdido, Europa paga la fiesta. Y los beneficios futuros se los lleva USA ...
Asi cualquiera hace tratos xD
3 K 48
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#6

Y EEUU se queda con los beneficios (que te lo has olvidado)
0 K 20
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1 *
Si se lo pasaron los rusos a Trump, claro que aceptan xD xD xD xD xD xD
Pero el vasallo de Zelenski ha resultado no ser vasallo
3 K 33
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#9

Yo no he dicho que nos dejen opinar ... he dicho que salimos .. en el apartado PAGANOS. xD
1 K 33
Barney_77 #2 Barney_77
Vamos, que nada de nada...
1 K 26
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Vale, ¿pero cual de los 2 planes? ¿El 1º propuesto por Rusia o el 2º propuesto por Ucrania?
0 K 15
pitercio #5 pitercio
Es que es básicamente un acuerdo comercial y militar entre USA y Rusia en el que también sale Ukrania.
0 K 12
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#5

acuerdo comercial y militar entre USA y Rusia en el que también sale Ukrania.

Y la UE:

100 000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania; Estados Unidos recibirá el 50 % de los beneficios de esta iniciativa. Europa añadirá 100 000 millones de dólares para aumentar la cantidad de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania.

www.meneame.net/m/actualidad/plan-paz-completo-trump-ucrania-rusia-com
1 K 28
pitercio #9 pitercio
#8 es que a Europa no le van a dejar checkbox, vamos, ni siquiera rechazar las cookies.
0 K 12
ipanies #13 ipanies
Lo dice por Venezuela... Es un, esto pa mí y aquello pa tí y tan amigos!!
0 K 11
#16 BurraPeideira_
Zelenski ya tiene suficiente con intentar no pasar a la historia como el gobernante más temerario e incompetente de la historia reciente.
En europa no nos quedamos atrás porque la hostia de realidad en la cara es brutal. Todo el discurso de los últimos años es ridículo y cuando se asuma que las decisiones fueron pésimas la bofetada electoral va a ser importante. Y cómo no, en los momentos de grandes crisis aparece la extrema derecha a recoger el descontento. Y la izquierda en sus horas más…   » ver todo el comentario
0 K 10
io1976 #10 io1976
Lo de Ucrania no es un plan de paz, es una rendición de la OTAN frente a Rusia.
La única duda que cabe es cuando se firmará, si es por Rusia cuanto más tarde mejor, y la industria armamentística anglo está de acuerdo en ello.
0 K 10
pitercio #15 pitercio
#10 ganar, perder, eso son solo palabras vacías, lo que cuenta es entenderse en el flujo de pasta. Trump ya ha vendido a cuenta y Europa le va a sufragar en efectivo el futuro de su industria de guerra y las comisiones que quiera para revendernos el material ruso. Llegan a un acuerdo para hablar las cosas antes de hostigarse en el ártico y el que quiera hamburguesas o blinis que arree.
0 K 12
hakcer_dislexico #14 hakcer_dislexico
Que futuros acuerdos? La bajada de pantalones cuando media Finlandia vuelva a ser controlada por los rusos?
0 K 6

menéame