·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7240
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
6239
clics
Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana
5460
clics
Un pastor protestante expone claramente el problema de su analfabetismo científico
4439
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
3628
clics
La crisis de vivienda explicada en gráficos
más votadas
355
El jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la dana que borró sus 'whatsapps' con él
279
Wyoming tras recibir el premio ondas a mejor comunicador: "yo tengo el pelo blanco, pero no miento""
255
La BBC censura el discurso de un historiador para no ofender a Donald Trump
544
Antonio del Moral, juez del Opus Dei que ha condenado al fiscal general, defiende no respetar el secreto de sumario
468
Archivan el caso de un hostelero de Vigo propalestino investigado por un delito de odio por increpar a unos clientes y turistas israelíes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
10
clics
Putin acepta que el plan de Trump sobre Ucrania pueda usarse como base para futuros acuerdos
El presidente ruso Vladimir Putin ha hablado por primera vez abiertamente sobre el plan de Trump sobre Ucrania, asegurando que "pueda usarse como base para futuros acuerdos".
|
etiquetas
:
rusia
,
ucrania
,
putin
,
estados unidos
,
trump
3
0
0
K
49
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
49
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
username
Putin acepta que el plan que le dió a Trump pueda usarse como base
6
K
74
#7
omega7767
#4
y de lo que ya pidieron, para arriba
0
K
11
#6
Zamarro
Un acuerdo en el que Rusia se queda con lo conquistado, Ukrania se jode con lo perdido, Europa paga la fiesta. Y los beneficios futuros se los lleva USA ...
Asi cualquiera hace tratos
3
K
48
#12
HeilHynkel
#6
Y EEUU se queda con los beneficios (que te lo has olvidado)
0
K
20
#1
ElenaCoures1
*
Si se lo pasaron los rusos a Trump, claro que aceptan
Pero el vasallo de Zelenski ha resultado no ser vasallo
3
K
33
#11
HeilHynkel
*
#9
Yo no he dicho que nos dejen opinar ... he dicho que salimos .. en el apartado
PAGANOS
.
1
K
33
#2
Barney_77
Vamos, que nada de nada...
1
K
26
#3
Atusateelpelo
Vale, ¿pero cual de los 2 planes? ¿El 1º propuesto por Rusia o el 2º propuesto por Ucrania?
0
K
15
#5
pitercio
Es que es básicamente un acuerdo comercial y militar entre USA y Rusia en el que también sale Ukrania.
0
K
12
#8
HeilHynkel
*
#5
acuerdo comercial y militar entre USA y Rusia en el que también sale Ukrania.
Y la UE:
100 000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania; Estados Unidos recibirá el 50 % de los beneficios de esta iniciativa
. Europa añadirá 100 000 millones de dólares para aumentar la cantidad de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania.
www.meneame.net/m/actualidad/plan-paz-completo-trump-ucrania-rusia-com
1
K
28
#9
pitercio
#8
es que a Europa no le van a dejar checkbox, vamos, ni siquiera rechazar las cookies.
0
K
12
#13
ipanies
Lo dice por Venezuela... Es un, esto pa mí y aquello pa tí y tan amigos!!
0
K
11
#16
BurraPeideira_
Zelenski ya tiene suficiente con intentar no pasar a la historia como el gobernante más temerario e incompetente de la historia reciente.
En europa no nos quedamos atrás porque la hostia de realidad en la cara es brutal. Todo el discurso de los últimos años es ridículo y cuando se asuma que las decisiones fueron pésimas la bofetada electoral va a ser importante. Y cómo no, en los momentos de grandes crisis aparece la extrema derecha a recoger el descontento. Y la izquierda en sus horas más…
» ver todo el comentario
0
K
10
#10
io1976
Lo de Ucrania no es un plan de paz, es una rendición de la OTAN frente a Rusia.
La única duda que cabe es cuando se firmará, si es por Rusia cuanto más tarde mejor, y la industria armamentística anglo está de acuerdo en ello.
0
K
10
#15
pitercio
#10
ganar, perder, eso son solo palabras vacías, lo que cuenta es entenderse en el flujo de pasta. Trump ya ha vendido a cuenta y Europa le va a sufragar en efectivo el futuro de su industria de guerra y las comisiones que quiera para revendernos el material ruso. Llegan a un acuerdo para hablar las cosas antes de hostigarse en el ártico y el que quiera hamburguesas o blinis que arree.
0
K
12
#14
hakcer_dislexico
Que futuros acuerdos? La bajada de pantalones cuando media Finlandia vuelva a ser controlada por los rusos?
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Asi cualquiera hace tratos
Y EEUU se queda con los beneficios (que te lo has olvidado)
Pero el vasallo de Zelenski ha resultado no ser vasallo
Yo no he dicho que nos dejen opinar ... he dicho que salimos .. en el apartado PAGANOS.
acuerdo comercial y militar entre USA y Rusia en el que también sale Ukrania.
Y la UE:
100 000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania; Estados Unidos recibirá el 50 % de los beneficios de esta iniciativa. Europa añadirá 100 000 millones de dólares para aumentar la cantidad de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania.
www.meneame.net/m/actualidad/plan-paz-completo-trump-ucrania-rusia-com
En europa no nos quedamos atrás porque la hostia de realidad en la cara es brutal. Todo el discurso de los últimos años es ridículo y cuando se asuma que las decisiones fueron pésimas la bofetada electoral va a ser importante. Y cómo no, en los momentos de grandes crisis aparece la extrema derecha a recoger el descontento. Y la izquierda en sus horas más… » ver todo el comentario
La única duda que cabe es cuando se firmará, si es por Rusia cuanto más tarde mejor, y la industria armamentística anglo está de acuerdo en ello.