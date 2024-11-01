edición general
4 meneos
48 clics
El punto ciego de la termodinámica: por qué falló la teoría del "peak oil" y por qué, finalmente, estamos en un punto singular [ENG]

El punto ciego de la termodinámica: por qué falló la teoría del "peak oil" y por qué, finalmente, estamos en un punto singular [ENG]

Si mencionas hoy el 'Pico del Petróleo' en compañía educada —o incluso entre economistas serios— te clasifican donde los supervivientes del efecto 2000 y los entusiastas del calendario maya. Se considera una profecía fallida. La narrativa es la siguiente: "Alrededor de 2005, un grupo de pesimistas decían que nos estábamos quedando sin petróleo. Predijeron Mad Max para 2010. En cambio, tuvimos la revolución del esquisto, el iPhone y un mercado bursátil que solo sube. La tecnología nos salvó. Malthus se equivocaba. Otra vez

| etiquetas: peak oil , termodinámica , crisis energética , energía , colapso , petróleo
4 0 0 K 37 cultura
6 comentarios
4 0 0 K 37 cultura
#2 Pixmac *
Esas predicciones no contaban con el gran aumento de consumo de petróleo en países con cientos de millones de habitantes, como China, India,... pero ese gran consumo de petróleo ya está decayendo en China y en India probablemente también pasará por la gran contaminación que hay en sus ciudades provocada por los vehículos con motor de combustión. Hace 30 años, en esos países, poca gente tenía un coche o cualquier otro vehículo a combustión y ahora los hay a millones pero no parece que se vaya a mantener mucho tiempo, sobre todo en China.
1 K 39
#6 carraxe *
#2 Tengo dudas de que hayas leído el artículo. Defiende la existencia del Peak Oil y explica cómo se va a expresar en nuestra sociedad.

El consumo puede decaer, pero la sociedad caerá más rápido.
0 K 7
#3 drstrangelove
Buen anzuelo con la entradilla, @carraxe, pero el artículo no niega el PeakOil, sino que le da da otra perspectiva más siniestra.
1 K 17
#5 carraxe *
#3 La entradilla no es mia, es del propio texto. Si lo comparto es precisamente porque es súpersiniestro y parece innegable. No creo que nadie entienda que desacredita la teoría (probada) del peak oil
1 K 17
#4 carraxe
Nunca falta el ignorante que no sabe inglés pero tiene que venir a contar una película que tiene en la cabeza acerca de gente que le tiene preocupado, pero que ni se sabe de quién habla. Me da peniña la gente con estos problemas
0 K 7
#1 Kuruñes3.0 *
xD xD xD xD xD eh, donde están los cansinos de la secta? Durmiendo la mona? Este articulista precisa vuestro apoyo para explicar que sí se cumplió la profecía!
1 K 0

menéame