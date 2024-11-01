El punto ciego de la termodinámica: por qué falló la teoría del "peak oil" y por qué, finalmente, estamos en un punto singular [ENG]

Si mencionas hoy el 'Pico del Petróleo' en compañía educada —o incluso entre economistas serios— te clasifican donde los supervivientes del efecto 2000 y los entusiastas del calendario maya. Se considera una profecía fallida. La narrativa es la siguiente: "Alrededor de 2005, un grupo de pesimistas decían que nos estábamos quedando sin petróleo. Predijeron Mad Max para 2010. En cambio, tuvimos la revolución del esquisto, el iPhone y un mercado bursátil que solo sube. La tecnología nos salvó. Malthus se equivocaba. Otra vez