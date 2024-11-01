À Punt, más "TeleMazón" que nunca: hace pasar por juez a un diputado del PP en el Congreso

Desde À Punt no mencionan en ningún momento que Fernando de Rosa es uno de los rostros más veteranos del Partido Popular en el ámbito judicial y parlamentario. Algo que no ha pasado desapercibido en redes sociales: "¡Esta es la opacidad y la imparcialidad de la nueva dirección de À Punt! Traer de comentarista, al programa La clau per a viure, a Fernando de Rosa y presentarlo como juez y obviar que es diputado del PP en el Congreso. Uno más que pasa a engrosar la lista de comentaristas de lujo"
| etiquetas: à punt , telemazón , desinformación , juez , diputado del pp
¿Alguna evidencia de lo que dices?
Gooooooooooogle.
De nada
Este diputado y juez fue presidente de la AN hasta el 2015 ... época de juicios de la corrupción en Valencia y os podéis imaginar el chollo que es para los peperos estás altas salas. Y como este hay más que han ocupado cargos en el PP. Ídolos de Camps y verdugos de Oltra.
Hablamos de podredumbre.
Y se sienten super inteligentes, jajaja joderos progres ostia que tengo cáncer y no me dan cita
La presentación es incompleta pero no lo han hecho pasar por lo que no es.
PD: Habría que cerrar todas las teles y radios estatales.
Con debates "plurales"
"Señor candidato que defiende los intereses de mi conglomerado, su campaña avanza como un tren desbocado y sin frenos, dígame ¿Porque es usted tan popular?"