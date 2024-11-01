À Punt, más "TeleMazón" que nunca: hace pasar por juez a un diputado del PP en el Congreso

Desde À Punt no mencionan en ningún momento que Fernando de Rosa es uno de los rostros más veteranos del Partido Popular en el ámbito judicial y parlamentario. Algo que no ha pasado desapercibido en redes sociales: "¡Esta es la opacidad y la imparcialidad de la nueva dirección de À Punt! Traer de comentarista, al programa La clau per a viure, a Fernando de Rosa y presentarlo como juez y obviar que es diputado del PP en el Congreso. Uno más que pasa a engrosar la lista de comentaristas de lujo"