edición general
154 meneos
241 clics
À Punt, más "TeleMazón" que nunca: hace pasar por juez a un diputado del PP en el Congreso

À Punt, más "TeleMazón" que nunca: hace pasar por juez a un diputado del PP en el Congreso

Desde À Punt no mencionan en ningún momento que Fernando de Rosa es uno de los rostros más veteranos del Partido Popular en el ámbito judicial y parlamentario. Algo que no ha pasado desapercibido en redes sociales: "¡Esta es la opacidad y la imparcialidad de la nueva dirección de À Punt! Traer de comentarista, al programa La clau per a viure, a Fernando de Rosa y presentarlo como juez y obviar que es diputado del PP en el Congreso. Uno más que pasa a engrosar la lista de comentaristas de lujo"

| etiquetas: à punt , telemazón , desinformación , juez , diputado del pp
71 83 2 K 398 Desinfórmame
21 comentarios
71 83 2 K 398 Desinfórmame
Comentarios destacados:    
#2 JandePorer
A mi lo que me jode es cuando se hacen pasar por personas decentes y equiparables al ciudadano promedio. Como cuando el lobo se disfraza de oveja y te pide que le votes para cuidar del rebaño.
5 K 70
alcama #5 alcama
#2 La Sexta es habitual en esas prácticas. Llevan a jóvenes anónimos que resultan que son candidatos del PSOE, o entrevistan a un enfermero que luego resulta que es sindicalista y de Podemos
0 K 5
#7 JandePorer *
#5 ¿Alguna evidencia de lo que dices? Porque esta noticia si lo evidencia al identificar a quien se hace pasar por lo que no es. Llámame cínico, malpensao lo que tu quieras pero sabiendo que La Sexta pertenece a Atresmedia, cuyo principal accionista es el grupo planeta, cuyo director es José Creuheras... Cuesta imaginárselo permitiendo eso. Digamos que es una persona cero sospechosa de ser izquierdas.
1 K 14
alcama #11 alcama
#7
¿Alguna evidencia de lo que dices?

Gooooooooooogle.

De nada
0 K 5
#13 JandePorer
#11 Porque un enlace a un artículo donde se identifique a uno de los que citas y que sea comprobable que oculta un interés partidista mediante datos públicos no puedes aportarlo tú o no quieres. Es más fácil mandarme a Google.
0 K 7
alcama #18 alcama
#13 Estámos en 2025, tío. Si no puedes hacer una búsqueda en Google no se qué pintas aquí
0 K 5
Glidingdemon #19 Glidingdemon *
#7 y luego aparece el ferrallas y el alcaspa diciéndote que es un maldito rojo, xD xD xD xD xD , todavía siguen diciendo que la sexta es de rojos, obviando que es lo mismo que antonia3 del grupo atresmierdas y el grupo planeta, pronto nos dirán que el tartán de maceta y sus hormigas son otros malditos equidistantes.
0 K 8
Libre_albedrío #21 Libre_albedrío
#19 Para alguien de VOX, la sexta es roja.
0 K 7
#15 hokkien *
#2 pues en la foto se le ve en plan Pantocrátor. Decente a tope. xD xD xD
0 K 10
oceanon3d #9 oceanon3d
Ayer comentaba los motivos de la jueza de la Dana en no imputar a Mazon porque creo intuye que si no arma bien la causa las salas superiores la archivan en tiempo record.

Este diputado y juez fue presidente de la AN hasta el 2015 ... época de juicios de la corrupción en Valencia y os podéis imaginar el chollo que es para los peperos estás altas salas. Y como este hay más que han ocupado cargos en el PP. Ídolos de Camps y verdugos de Oltra.

Hablamos de podredumbre.
2 K 39
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Éstos se piensan que sus votantes son tan tontos como para no darse cuenta de las mentiras y las manipulaciones...
1 K 29
el_Tupac #14 el_Tupac *
#3 es peor, son tan tontos que se dan cuenta y aún les ayudan repitiendo la mentira

Y se sienten super inteligentes, jajaja joderos progres ostia que tengo cáncer y no me dan cita
1 K 31
#17 hokkien
#3 amén hermano
0 K 10
#4 poxemita
Erronea, no hacen pasar por juez a un diputado, es diputado y juez, que es diferente.

La presentación es incompleta pero no lo han hecho pasar por lo que no es.
0 K 9
#10 JandePorer
#4 Vale, pues ponemos a legislar en el ministerio de vivienda a alguien formado en derecho y especializado en ley de vivienda. No te diremos en ningún momento que antes era directivo de un fondo buitre que compra viviendas por lotes para alquilarlas todas ¡Eh! Que nadie te ha mentido ¿No pasa nada no? Un juez es un juez. Qué más dará que sea diputado de PP cuando están hablando de la gestión en el gobierno Valenciano, también del PP. Si es que hay que ser muy malpensao como yo para ver gato encerrado.
0 K 7
Libre_albedrío #20 Libre_albedrío
Un caso...no hace historia. Pudo ser error. ¡Y tú lo sabes!. Te gusta poco que te conteste eh?. Hala..ponme ..mándame al rincón, otra vez.
0 K 7
SegarroAmego #6 SegarroAmego
La nueva Canal 9. Que puto asco de políticos y de TV autonómicas
0 K 7
Findeton #1 Findeton
No como TelePedro, que es el mejor!

PD: Habría que cerrar todas las teles y radios estatales.
7 K -19
#8 Leon_Bocanegra
#1 y tú más.
0 K 10
#12 detectordefalacias
#1 Tienes razón, así solo los ricos y los fondos de inversión podrían dictar que vemos, oímos y pensamos.

Con debates "plurales"

"Señor candidato que defiende los intereses de mi conglomerado, su campaña avanza como un tren desbocado y sin frenos, dígame ¿Porque es usted tan popular?"
2 K 28
Supercinexin #16 Supercinexin
#1 Eso eso, cerramos las estatales TVE 1 y 2 y dejamos las autonómicas TeleMadrid, TeleGalicia, TeleMazón... :troll:
0 K 19

menéame