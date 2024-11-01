Pueyo, exultante tras el resultado de la Chunta: "Resultado bueno para nosotros, malo para Aragón. Es el principio de su fin, señor Azcón, la izquierda aragonesa está más fuerte que nunca"

El candidato de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, se mostró eufórico este domingo después de que su partido haya duplicado su representación en el parlamento aragonés, pasando de tres a seis escaños. Pueyo dijo que el resultado es "bueno para Chunta Aragonesista, pero malo para Aragón". "Somos el referente de izquierdas en Aragón", añadió el líder regionalista. "Este es el principio de su fin, señor Azcón, la izquierda aragonesa está más fuerte que nunca"