Pueyo, exultante tras el resultado de la Chunta: "Resultado bueno para nosotros, malo para Aragón. Es el principio de su fin, señor Azcón, la izquierda aragonesa está más fuerte que nunca"

El candidato de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, se mostró eufórico este domingo después de que su partido haya duplicado su representación en el parlamento aragonés, pasando de tres a seis escaños. Pueyo dijo que el resultado es "bueno para Chunta Aragonesista, pero malo para Aragón". "Somos el referente de izquierdas en Aragón", añadió el líder regionalista. "Este es el principio de su fin, señor Azcón, la izquierda aragonesa está más fuerte que nunca"

ChukNorris #4 ChukNorris
No gobierna, porque no quiere.
powernergia #1 powernergia
Menuda ceguera.
Raziel_2 #9 Raziel_2 *
#1 Se han pasado con la celebración (alcoholica), pero mucho, mucho.

PP y VOX suman 40 escaños, si no recuerdo mal.
Trigonometrico #10 Trigonometrico
#9 ¿Puede el PP pactar con los otros partidos que no sea VOX?
Raziel_2 #11 Raziel_2
#10 Depende del PP, ya han gobernado en coalicion con VOX y han acabado a palos.

Pero como últimamente estan haciendo méritos para ver si les superan, igual aceptan las condiciones de VOX.

Con el PSOE seguro que no van a negociar, ese tiempo es pasado antiguo.
#2 VFR
elmundotoday?
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
"Este es el principio de su fin, señor Azcón, la izquierda aragonesa está más fuerte que nunca"

Uhmmm creo que no ha mirado los resultados de los demás partidos.
#3 tpm1
¿Vox es de izquierdas para este hombre?
Esfingo #7 Esfingo
Claro que sí que nadie te quite de celebrar.
anarion321 #5 anarion321
Los siguientes.
#8 carraxe
A ver, es un resultado de mierda, pero han doblado sus parlamentarios. Hay que verlo bajo esa óptica, antes eran nada y ahora son casi nada
