"Pues no, un propietario no tiene el derecho a poner el precio que le dé la gana a su vivienda"

«La vivienda es un derecho» y «la riqueza privada está subordinada al interés general». Con esas dos frases —y dos artículos constitucionales— el influencer René Soto intenta desmontar el argumento más repetido por los caseros: que cada uno pone el precio que quiere. La Constitución, efectivamente, reconoce el derecho a una vivienda digna (art. 47) y habilita la subordinación de la riqueza al interés general (art. 128).
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El propietario puede poner lo que le salga del nabo. Una vez lo haga ya está en el comprador aceptarlo o no. Y por otro lado si el interés general se da en ese caso el propio Estado tiene que pagar su justiprecio para quitar el bien al propietario.
Vamos que no se de donde cojones se sacan que el propietario no puede poner el precio que quiera.
Vaya! Les coincidía con los toros...