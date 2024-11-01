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"Pues no, un propietario no tiene el derecho a poner el precio que le dé la gana a su vivienda"

"Pues no, un propietario no tiene el derecho a poner el precio que le dé la gana a su vivienda"

«La vivienda es un derecho» y «la riqueza privada está subordinada al interés general». Con esas dos frases —y dos artículos constitucionales— el influencer René Soto intenta desmontar el argumento más repetido por los caseros: que cada uno pone el precio que quiere. La Constitución, efectivamente, reconoce el derecho a una vivienda digna (art. 47) y habilita la subordinación de la riqueza al interés general (art. 128).

| etiquetas: vivienda , casas , inmobiliaria
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6 comentarios
7 1 0 K 97 actualidad
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Lo que dice el artículo está en contraposición con el desarrollo.

El propietario puede poner lo que le salga del nabo. Una vez lo haga ya está en el comprador aceptarlo o no. Y por otro lado si el interés general se da en ese caso el propio Estado tiene que pagar su justiprecio para quitar el bien al propietario.

Vamos que no se de donde cojones se sacan que el propietario no puede poner el precio que quiera.
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#6 guillersk
#3 de sus cojones morenos que retuercen la realidad
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#5 Almirantecaraculo
A ver qué yo vea esos constitucionalistas con banderas manifestarse por esto?
Vaya! Les coincidía con los toros...
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josde #2 josde
No pueden, pero hacen lo que le da la gana.
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#4 rbrn
Yo ayer vi un anuncio de habitaciones a 800€, una de ellas "grande" que sería posible compartir entre 2 personas, que ya se te queda en 400€ de nada...
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Andreham #1 Andreham
Normal, y el que no lo crea así no entiende cómo funciona una empresa ni la ley de oferta y demanda ni nada.
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menéame