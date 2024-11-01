"Pues no, un propietario no tiene el derecho a poner el precio que le dé la gana a su vivienda"

«La vivienda es un derecho» y «la riqueza privada está subordinada al interés general». Con esas dos frases —y dos artículos constitucionales— el influencer René Soto intenta desmontar el argumento más repetido por los caseros: que cada uno pone el precio que quiere. La Constitución, efectivamente, reconoce el derecho a una vivienda digna (art. 47) y habilita la subordinación de la riqueza al interés general (art. 128).