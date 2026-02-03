edición general
Puente dice que no hay fecha para reabrir la Madrid-Andalucía

El servicio ferroviario permanece suspendido desde el accidente producido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero

4 comentarios
CharlesBrowson
aqui no hay buya, entre que no contamos para unos y otros estan seguros que ya habra alguno de los suyos que digan chiton....
BlackDog
Joder, si que estaba todo bien mantenido no? que la cierran desde hace dos semanas y no se sabe cuando se va a reabrir, pero no estaba todo renovado integralmente? por que cierra indefinidamente?
jonolulu
#1 ¿Has visto alguna imagen del escenario del accidente o has soltado la primera chorrada que se te ha ocurrido?

Se puede criticar que se tarde más o menos, pero no escribir algo incoherente
poxemita
#1 no soy fan de Puente, pero el destrozo en ese punto es grande y el trozo también es grande (será como 1 km o algo más) e igual para algunas tareas la meteorología no acompaña.
