edición general
3 meneos
19 clics

‘¡Puedo destruir el país!’ Trump se pone furioso por el fallo de la Corte Suprema [ENG]

“¡El tribunal dijo que no puedo cobrar ni siquiera $1! ¡No se puede cobrar un dólar a ningún país bajo la IEEPA!” Trump se enfureció durante un discurso desde el Casa Blanca.

“Pero se me permite cortar todo comercio o negocio con ese mismo país; en otras palabras, ¡puedo destruir el comercio, puedo destruir el país! Incluso se me permite imponer un embargo que destruya un país extranjero, ¡puedo embargar! Puedo hacer lo que quiera, ¡pero no puedo cobrar $1!”

| etiquetas: trump , aranceles , sentencia , tribunal supremo
2 1 0 K 32 gilipolleces
5 comentarios
2 1 0 K 32 gilipolleces
Supercinexin #3 Supercinexin
jajajajaj
0 K 19
pitercio #1 pitercio
Lo único sincero y realista que ha dicho. Está irritado por la separación de poderes.
0 K 14
OdaAl #2 OdaAl *
Está mal de la jodida cabeza...

Edit: #1 Era de cajón que todos los acuerdos comerciales que tiene EEUU, negociados durante años y aprobados por el Congreso no podían irse al carajos con la excusa de la urgencia/emergencia.
0 K 11
Sr.No #4 Sr.No *
Menudo déspota tirano, empieza a hablar como los supervillanos de los comics.

“But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country; in other words, I can destroy the trade, I can destroy the country! I'm even allowed to impose a foreign country-destroying embargo, I can embargo! I can do anything I want, but I can't charge $1!”
0 K 13
smilo #5 smilo
Ya lo esta destruyendo, ahora se esta centrando en otros paises. A ver si se forma una guerra civil en su pais y nos dejan a los demas tranquilos.
0 K 12

menéame