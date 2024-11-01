‘¡Puedo destruir el país!’ Trump se pone furioso por el fallo de la Corte Suprema [ENG]

“¡El tribunal dijo que no puedo cobrar ni siquiera $1! ¡No se puede cobrar un dólar a ningún país bajo la IEEPA!” Trump se enfureció durante un discurso desde el Casa Blanca.



“Pero se me permite cortar todo comercio o negocio con ese mismo país; en otras palabras, ¡puedo destruir el comercio, puedo destruir el país! Incluso se me permite imponer un embargo que destruya un país extranjero, ¡puedo embargar! Puedo hacer lo que quiera, ¡pero no puedo cobrar $1!”