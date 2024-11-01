edición general
Puede Trump imponer aranceles exclusivos a España y expulsarla de la OTAN?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a España, esta vez con expulsarla de la OTAN y con la imposición de aranceles exclusivos. El motivo: el gasto en defensa. Aunque no ha pillado por sorpresa, el pasado lunes, en la cumbre de paz celebrada en Egipto, Donald Trump hizo hincapié en España mientras hacía un repaso por los países presentes en la firma del tratado de paz: “¿Estáis trabajando sobre el PIB? Estáis haciendo un trabajo fantástico”, afirmó.

HeilHynkel
¡No hay huevos¡ xD xD xD

la única manera de que un país salga de la alianza es que abandone por voluntad propia (motu propio).

Es motu proprio. Suena raro, pero es así.
5
laveolo
#1 Si a Trump no le gusta la alianza, siempre puede irse.
0
TripleXXX
#1 Y si no, montamos otra OTAN con casinos.
De putas ya está sobrada la actual :troll:
0
MiguelDeUnamano
#1 Yo estoy totalmente abierto a que se pueda cambiar para que nos echen. Incluso aunque haya que poner pasta para sobornar a alguien. :->
0
themarquesito
Obviamente no, pero tampoco es que la ley o la norma hayan supuesto nunca obstáculos para Trump
1
#6 Jodere
No puede, somos miembros de pleno derecho de la UE, si le impone aranceles a España se los pone también a los demás países. Sobre la Otan podría pero a lo mejor nos beneficia si se lleva sus bases llenas de putas, drogatas y borrachos de la peninsula.
2
pepel
Qué aburrido.
0
sorrillo
Claro que nos puede echar de la OTAN, la OTAN es de EEUU y se hace lo que ellos decidan. Todos saben que ahí no manda nadie más, que EEUU decide y el resto actúan según manda el padrino.
1
TripleXXX
#11 Esa es la ley pero si no me gusta, tengo otra.

Lameculos no van a faltarle.
0
azathothruna
Solo esa amenaza ya la ha debilitado.
Sera por eso que vimos a ese directivo de la OTAN hacer una felacion figurada en vivo y en directo?
0
Asimismov
Es que don Ald Trump va haciendo amigos por dónde pasa y eso tiene, más tarde o temprano, consecuencias.
0
EsanZerbait
Ojalá
0
Uda
No puede. De la OTAN te vas pero no pueden echarte
Trump es un mal jugador de poker, farolero y con cartas marcadas.
0
cax
Qué lástima
0

