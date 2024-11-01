Puede Trump imponer aranceles exclusivos a España y expulsarla de la OTAN?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a España, esta vez con expulsarla de la OTAN y con la imposición de aranceles exclusivos. El motivo: el gasto en defensa. Aunque no ha pillado por sorpresa, el pasado lunes, en la cumbre de paz celebrada en Egipto, Donald Trump hizo hincapié en España mientras hacía un repaso por los países presentes en la firma del tratado de paz: “¿Estáis trabajando sobre el PIB? Estáis haciendo un trabajo fantástico”, afirmó.