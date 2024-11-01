edición general
7 meneos
22 clics
"Se puede repoblar un país con jóvenes artesanos. Las nuevas generaciones están hartas de lo rápido"

"Se puede repoblar un país con jóvenes artesanos. Las nuevas generaciones están hartas de lo rápido"

En Hábitat Valencia se evidenció la cocreación entre artesanía y diseño, una apuesta de futuro que hará perdurar el valor "de lo lento, lo bien hecho" que ya valoran los más jóvenes.

| etiquetas: artesanía , identidad
6 1 0 K 95 actualidad
14 comentarios
6 1 0 K 95 actualidad
Comentarios destacados:    
Pertinax #1 Pertinax *
Todos los jóvenes que conozco, sin excepción, lo único artesano que valoran son sus gallardas. Su alrededor parece un catálogo de venta china online.
6 K 78
Alakrán_ #3 Alakrán_
#1 Lo que hace lento y bien hecho, tiene la mala costumbre de tener un precio elevado, algo que los jóvenes adoran.
Yo no sé quien escribe estás chorradas.
2 K 34
Pertinax #4 Pertinax
#3 Pues alguien que vende artesanía. Quién si no. Que está muy bien, pero...
1 K 23
mund4y4 #9 mund4y4
#3 ¿a qué llamas caro?
Soy artesana, tengo una marca de bolsos y el precio medio es de 65€, igual que marcas normales como Zara.
0 K 11
Pertinax #11 Pertinax
#9 65€ no es el precio medio de un bolso de Zara ni de lejos.
0 K 12
mund4y4 #14 mund4y4 *
#11 ¿Cuánto tiempo hace que no entras en un Zara?
Revisa su web. Desde 20€ hasta 299, pasando por todos los precios intermedios.
La mayoría, es verdad, en 59,95€ que son solo 5€ por debajo de los míos que están hechos a mano.
1 K 31
mund4y4 #12 mund4y4 *
Como persona del sector me río bastante del término que el tipo parece creer que se ha sacado de la manga cuando en Artesania de Galicia llevan, llevamos, años trabajando justamente en esa línea.
Aquí os dejo las piezas finalistas a los premios Artesania de Galicia de este año, que justo los publicaron este pasado fin de semana.

Edito: pensé que podía subir más de una.  media
1 K 31
mund4y4 #13 mund4y4
#12 y aquí otra:  media
1 K 31
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
#8 no sé... Yo les daría más rédito, de verdad.

Que tampoco estoy tan fuera de bolos, pero no nos engañamos en tu generación no eran todos da Vinci, habria de todo. Pues ahora igual.
0 K 20
Cantro #2 Cantro
De ilusión también se vive. Mi experiencia con las nuevas generaciones es que lo quieren todo para antes de ayer. Sus padres lo querían todo para ayer
1 K 17
Chinchorro #5 Chinchorro
#2 Y acto seguido se aburren de ello y lo sueltan para el siguiente chute de dopamina.
0 K 11
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos *
#2 creo que no es así... En momentos como ahora que tengo sueño e insomnio me dedicó entre otras cosas a ver videos. Como mi rollo es el que es y mi algoritmo esta construido con cariño, tengo cosas de artesanía o gente haciendo cosaenerg
Al caso mucha muchachada hace cosas increíbles, desde restauro muebles de la basura a costura pasando por muchas cosas.

Y aquí se encuentra el comentario con #5 eres pobre? Hazlo tu. Y de verdad que hay auténticas maravillas.

Que no os vendan la gente…   » ver todo el comentario
1 K 31
Cantro #8 Cantro
#7 A ver, hay gente a la que le gusta, pero si nos vamos al caso general... mi experiencia con ellos es que les falta paciencia

Los que tú dices son una minoría, meritoria, pero minoría
0 K 10
#6 diablos_maiq
Las manualidades no se llevan bien con la repoblación :professor:
0 K 11

menéame