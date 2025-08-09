edición general
¿Qué se puede hacer si la búsqueda del sentido de la vida le provoca ansiedad?

Las investigaciones han demostrado que las personas que tienen un sentido de la vida más fuerte suelen estar física y mentalmente más sanas. Pero el término ha adquirido tanto peso que para muchos encontrar un propósito se ha convertido en una fuente de angustia. La autora Elizabeth Gilbert, por ejemplo, más conocida por sus memorias 'Comer, rezar, amar, ha hablado con frecuencia de una obsesión malsana por una "vida con propósito". Es, dijo en una entrevista, "la fórmula con la que nos han alimentado a todos".

#4 Pitchford
Nadie sabe el propósito esencial de la vida de los humanos, en caso de que lo tenga, así que tranquilidad. En cuanto a propósitos específicos de la vida de cada uno, pues pueden ser muchos y cambiantes con el tiempo, desde salvar a la humanidad a simplemente observar como se forja la historia, siempre sorprendente.
#1 strike5000
Ver la película de los Monty Python.  media
#8 ElmaEscobar
#1 Es el mejor comienzo para saber cual es el sentido de la vida

Aquí un resumen.
www.youtube.com/watch?v=buqtdpuZxvk&list=RDbuqtdpuZxvk&start_r
#3 OdaAl
Que no busquen tanto, el sentido de la vida y de todo lo demás es bien sabido que es 42

Ahora en serio, una cosa es tener un objetivo en la vida, que está bien; y otra cosa es liarse en la búsqueda de algo que no sabemos ni lo que es, entramos en el terreno de la filosofía.

Como diría Wittgenstein: "No os lieis con el lenguaje, que es muy tramposo"

Esto último es broma... :-*
#6 Himnotic
Fua,,, desde niño que le doy vueltas a este tema, y no soy de la parte del..”suelen” xD eso si, siempre intento darle un buen sentido a lo que hago, aunque haya días que diga no tiene mucho sentido todo esto… en fin, estoy escribiendo un poco sin sentido…
#5 MoñecoTeDrapo
Ansiolíticos :troll:
#9 Alegremensajero
Ya no decía Anthony Blake: "no le des más vueltas, no tiene sentido".
#2 alcama
Yo me quedo con lo que decía Feynman:
Nadie llega a comprender qué es la vida, y no importa. Explora el mundo. Casi todo es muy interesante si lo exploras con suficiente profundidad.
