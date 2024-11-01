edición general
33 meneos
37 clics
Francesca Albanese, el precio de la verdad

Francesca Albanese, el precio de la verdad

Albanese intenta mantener su trabajo como relatora especial de la ONU para Palestina. Pero el gobierno de Trump la incluyó en su lista de sancionados: no puede recibir su salario, abrir una CC, usar tarjetas ni efectuar transacciones en la órbita económica de Washington. Las entidades financieras que procesen pagos en su nombre corren el riesgo de ser expulsadas del sistema bancario norteamericano. Cualquiera que intente apoyarla económicamente se enfrenta a penas de hasta 20 años de prisión y multas que superan el millón de dólares.

| etiquetas: genocidio , francesca albanese , trump , libertad , extorsión
27 6 1 K 271 actualidad
13 comentarios
27 6 1 K 271 actualidad
Comentarios destacados:      
MasterChof #1 MasterChof
¡Bienvenidos/as al adalid de la democracia y la libertad del mundo libre! Y esto es solo el principio.
4 K 65
#2 Emotivo
Y quiere que le den el Novel de La Paz.
4 K 42
#4 Suleiman
#2 Se lo van a dar por cojones, ya ha amenazado.... Y con ello perderán, si es que lo tuvieron, el prestigio que tenían inicialmente.
0 K 13
salteado3 #6 salteado3
#4 Cuando se lo dieron a Obama ya fue el final.
0 K 14
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 Cuando se lo dieron a Bombama ya no valía nada porque se lo habían dado antes a Kissinger, Rabin y otros hijoputas más.
0 K 18
MasterChof #13 MasterChof
#8 a al lobo con piel de cordero de Simon Peres
1 K 32
Connect #3 Connect
¿Esto puede ser cierto? No veo fuentes en el artículo. De ser cierto estamos ante una práctica de dictadura contra la ONU ¿y nadie dice nada?
1 K 30
MasterChof #5 MasterChof *
#3 aquí más pruebas:
www.youtube.com/watch?v=1_cNv2rKOjM

Y no, nadie dice nada... ¿Aún te extrañas?
Prohibieron acceder al representante palestino a la última reunión de la ONU, mientras el genocida Netanyahu daba su discurso, y no pasó nada.
1 K 17
Supercinexin #11 Supercinexin
Ésto es lo que apoyan y defienden todos los NAFO y fanboys de la OTAN. Éste imperialismo y dictadura USAna. Todo esto.
1 K 21
salteado3 #7 salteado3 *
Hay que llevar la sede de la ONU a la otra que tienen en Ginebra. Ya.

Verás qué risas cuando vayan los dirigentes condenados por crímenes de guerra.
0 K 14
io1976 #10 io1976
Dónde empieza Israel y termina EE.UU. son la misma mierda con el mismo objetivo criminal de mantener un imperio genocida decadente.
0 K 11
AlienRoja #9 AlienRoja
Dios !!!

Trump, Milei, Orbán, Meloni ...

Hitler, Franco, Mussolini, Stalin ...
HAN RESUCITADO !!!!

:wall:
0 K 7
MasterChof #12 MasterChof
#9 nunca murieron
1 K 17

menéame