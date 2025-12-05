edición general
5 meneos
25 clics
¿Se puede criar a un niño con un salario de 1.500 euros? "Terminas pagando para poder trabajar" (CAT)

¿Se puede criar a un niño con un salario de 1.500 euros? "Terminas pagando para poder trabajar" (CAT)

Aunque la imagen de las familias se ha transformado en el imaginario colectivo, la imagen de dos padres todavía prevalece. Sin embargo, cada vez más personas están dando el paso de formar una familia sola. En particular, cada vez más mujeres toman esta decisión.

| etiquetas: criar , niño , salario , 1.500 euros , pagando , trabajar
4 1 0 K 58 actualidad
11 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
Magog #6 Magog
Si tienes hipoteca pagada, si, sin muchos lujos y dependiendo cuan bueno seas gestionando te (el tema de la compra es una puta locura, o vas a tres sitios diferentes o la hostia es fina) pero si.
Aunque siendo madre soltera, o padre soltero (algo existirá, supongo) estas jodido por el tema de horarios, eso si que si
1 K 28
#10 Nastar
Yo tengo 3, los grandes, hace 15 años, en bcn obligaban a:
Comedor+hora extra: 250€
Guarderia+comedor+hora extra: 450€
Reduccion de 2hs de jornada para recoger en hora limite (1630): 400€

Solo tenerlos "escolarizados" mientras ambos seguiamos currando suponian 1100€

Yo cobraba unos 1200€ netos de aquella (24k en 16 pagas) mi mujer un poco mas (antes de reduccion claro)

Sumar: hipoteca, suministros, compra, pañales/leches y cosas de bebes, extraescolares....

Vamos, estuvimos años…   » ver todo el comentario
1 K 27
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
ESA PREGUNTA TE LA TENÍAS QUE HABER HECHO ANTES!!!! es obligatorio ser madre o padre? no! tenemos que pagarte toda la sociedad tu capricho de ser madre o padre sin que tú tengas los recursos suficientes para su crianza? sí! es esto justo? no! (tienes a un menor dependiente de ti sin poder atenderlo debidamente por tu capricho de tener hijos, así que tú no eres la víctima, la víctima es ese menor, sino la culpable, así que no vayas de víctima vendiendo pena!!)
0 K 20
pendejo1983 #3 pendejo1983
#1 si ese argumentario lo llevamos a cualquier aspecto (sanidad, educación,...) todos estamos jodidos, incluso los ultra ricos.
0 K 9
Lenari #7 Lenari
#1 ESA PREGUNTA TE LA TENÍAS QUE HABER HECHO ANTES!!!! es obligatorio ser madre o padre? no! tenemos que pagarte toda la sociedad tu capricho de ser madre o padre sin que tú tengas los recursos suficientes para su crianza?

Dentro de dos o tres décadas, esos crios serán los que paguen los impuestos de donde se saca el dinero para las pensiones de jubilación.

Si nos ponemos en ese plan, supongo que cuando te jubiles renunciarás a la pensión, ¿o eso ya no? ¿o en ese momento sí que querrás cobrar el dinero que generen los impuestos pagados por los hijos de otros?
0 K 10
#8 Marx
#4 #1 la cuestión es ¿Debe pagarte el hijo de esa mujer tu pensión en una España con descenso de la natalidad y camino de una pirámide invertida? Porque tu pensión se pagará con la cotización de los trabajadores activos en su momento.
1 K 24
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
la sanidad, la educación, etc. SON DERECHOS... la maternidad NO ES UN DERECHO!!!! sin embargo se adoptan políticas públicas para garantizarla como si lo fuera LAS OPCIONES, LOS CAPRICHOS DE CADA CUAL DEBERÍAN SER A COSTA DE CADA CUAL, NO DE LA SOCIEDAD. LO PÚBLICO SÓLO PARA LOS DERECHOS, NO PARA LAS "OPCIONES" que cada cual elige, a menudo muy irresponsablemente
0 K 20
jdmf #2 jdmf
Pues a ti te hemos pagado la escuela, y mirate para lo que te ha servido
0 K 11
#9 Tecar
¿Qué tienes?
¿15 años?
0 K 7
#11 Tecar *
No deja de haber una especie de machismo eterno en todo esto, similar al fascismo que Umberto Eco llamaba "Ur fascismo" o fascismo eterno en el que las viejas ideas se van perpetuando a lo largo de los tiempos con otras formas.
En este caso la mujer pasa de la tutela del hombre en la familia a la tutela del estado, pero tutela al fin y al cabo.
La tutela del estado resulta más acorde a los tiempos y más cómoda de soportar pero en el fondo esconde la misma falta de recursos personales e incapacidad de desenvolverse en la jungla laboral y económica.
Y todo esto porque al estado le resulta más cómodo y políticamente correcto ejercer de tutor que no meter mano en las estructuras laborales y productivas del país.
0 K 7
alcama #5 alcama
Vamos como un cohete {0x1f680}
0 K 6

menéame