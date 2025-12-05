¿Se puede criar a un niño con un salario de 1.500 euros? "Terminas pagando para poder trabajar" (CAT)

Aunque la imagen de las familias se ha transformado en el imaginario colectivo, la imagen de dos padres todavía prevalece. Sin embargo, cada vez más personas están dando el paso de formar una familia sola. En particular, cada vez más mujeres toman esta decisión.
Aunque siendo madre soltera, o padre soltero (algo existirá, supongo) estas jodido por el tema de horarios, eso si que si
Comedor+hora extra: 250€
Guarderia+comedor+hora extra: 450€
Reduccion de 2hs de jornada para recoger en hora limite (1630): 400€
Solo tenerlos "escolarizados" mientras ambos seguiamos currando suponian 1100€
Yo cobraba unos 1200€ netos de aquella (24k en 16 pagas) mi mujer un poco mas (antes de reduccion claro)
Sumar: hipoteca, suministros, compra, pañales/leches y cosas de bebes, extraescolares....
Vamos, estuvimos años… » ver todo el comentario
Dentro de dos o tres décadas, esos crios serán los que paguen los impuestos de donde se saca el dinero para las pensiones de jubilación.
Si nos ponemos en ese plan, supongo que cuando te jubiles renunciarás a la pensión, ¿o eso ya no? ¿o en ese momento sí que querrás cobrar el dinero que generen los impuestos pagados por los hijos de otros?
¿15 años?
En este caso la mujer pasa de la tutela del hombre en la familia a la tutela del estado, pero tutela al fin y al cabo.
La tutela del estado resulta más acorde a los tiempos y más cómoda de soportar pero en el fondo esconde la misma falta de recursos personales e incapacidad de desenvolverse en la jungla laboral y económica.
Y todo esto porque al estado le resulta más cómodo y políticamente correcto ejercer de tutor que no meter mano en las estructuras laborales y productivas del país.