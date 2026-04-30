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Publican un manual para atacar a las "ratas fascistas" de Vox, PP y Aliança Catalana

Las juventudes de la CUP publican un manual para atacar los tenderetes y actos de partidos como PP, Vox y Aliança Catalana.

| etiquetas: fascistas
9 2 18 K -61 politica
20 comentarios
9 2 18 K -61 politica
Comentarios destacados:        
#2 feifur
¿dónde se puede comprar? es para un amigo.
9 K 113
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 Solo hay que dejarles que hablen y se atacan solos
4 K 63
FueraSionistasdeMeneame #9 FueraSionistasdeMeneame
#8 Perfecto el manual, pero no hay ni una mención al PP como dice el panfleto fascista
3 K 54
#14 Ovidio
#9 A Vox se le nombra en la página 2, mientras que a Alianza Catalana en la misma página 2 y en la 20
1 K 19
FueraSionistasdeMeneame #17 FueraSionistasdeMeneame
#14 Bien nombradas como ratas fascistas que son. Igual que se nombra a la extrema derecha europea. Pero ni siquiera El Inmundo (que es la fuente original) nombra al PP como dice el titular, es invento de ese panfleto fascista.
2 K 44
Supercinexin #18 Supercinexin
#9 Entonces bulo.
0 K 20
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Durante mucho tiempo se han sentido en la cúspide de la cadena trófica, ellos eran los que insultaban, perseguían y pegaban palizas al resto, como todos proceso natural, al final tiene que aparecer un depredador para controlar las plagas dañinas.
2 K 35
Supercinexin #19 Supercinexin
#4 Porque es un bulo. El manual no nombra al PP en ningún momento.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Fascistas de extrema izquierda haciendo cosas de extrema izquierda.
11 K 20
#4 mancebador
#1 Te van a tumbar la noticia, supongo que lo sabes.
1 K 18
#7 Ovidio
#4 La tumbarían así viniera aquí la que se pone a cuatro patas con Évole a decir que ha escrito ella el texto
2 K 6
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#4 es por las risas.
0 K 8
allaquevamos #6 allaquevamos
#1 Fascismo del bueno, fascismo del bueno....es que no sabemos diferenciar....:-D
4 K 38
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#6 seguro que estos fascistas lo ven así.
0 K 8
JohnnyQuest #11 JohnnyQuest
#1 Es ilustrativo del total fracaso ideológico de los liberales que se hayan rendido al usar palabras como comunista o bolchevique para designar la hez política. Fascismo sigue siendo lo peor.
2 K 36
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#11 fascistas de extrema izquierda. La peor de las heces.
0 K 8
Quel #16 Quel
Fascismo disfrazado de antifascismo.
1 K 15
A.more #20 A.more
Joder . Toda la tropa pasando lista
0 K 10
Nihil_1337 #12 Nihil_1337
Es el eterno retorno de Nietzcshe con los fachas.
0 K 7

menéame