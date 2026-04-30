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Publican un manual para atacar a las "ratas fascistas" de Vox, PP y Aliança Catalana
Las juventudes de la CUP publican un manual para atacar los tenderetes y actos de partidos como PP, Vox y Aliança Catalana.
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fascistas
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#2
feifur
¿dónde se puede comprar? es para un amigo.
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113
#3
ur_quan_master
#2
Solo hay que dejarles que hablen y se atacan solos
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#8
Ovidio
#2
Aquí lo tienes:
arran.cat/img/antifaoctavetes.pdf
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#9
FueraSionistasdeMeneame
#8
Perfecto el manual, pero no hay ni una mención al PP como dice el panfleto fascista
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#14
Ovidio
#9
A Vox se le nombra en la página 2, mientras que a Alianza Catalana en la misma página 2 y en la 20
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#17
FueraSionistasdeMeneame
#14
Bien nombradas como ratas fascistas que son. Igual que se nombra a la extrema derecha europea. Pero ni siquiera El Inmundo (que es la fuente original) nombra al PP como dice el titular, es invento de ese panfleto fascista.
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#18
Supercinexin
#9
Entonces bulo.
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#5
XtrMnIO
*
Durante mucho tiempo se han sentido en la cúspide de la cadena trófica, ellos eran los que insultaban, perseguían y pegaban palizas al resto, como todos proceso natural, al final tiene que aparecer un depredador para controlar las plagas dañinas.
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#19
Supercinexin
#4
Porque es un bulo. El manual no nombra al PP en ningún momento.
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#1
Macnulti_reencarnado
Fascistas de extrema izquierda haciendo cosas de extrema izquierda.
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#4
mancebador
#1
Te van a tumbar la noticia, supongo que lo sabes.
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#7
Ovidio
#4
La tumbarían así viniera aquí la que se pone a cuatro patas con Évole a decir que ha escrito ella el texto
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#10
Macnulti_reencarnado
#4
es por las risas.
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#6
allaquevamos
#1
Fascismo del bueno, fascismo del bueno....es que no sabemos diferenciar....
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#15
Macnulti_reencarnado
#6
seguro que estos fascistas lo ven así.
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8
#11
JohnnyQuest
#1
Es ilustrativo del total fracaso ideológico de los liberales que se hayan rendido al usar palabras como comunista o bolchevique para designar la hez política. Fascismo sigue siendo lo peor.
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#13
Macnulti_reencarnado
#11
fascistas de extrema izquierda. La peor de las heces.
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#16
Quel
Fascismo disfrazado de antifascismo.
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15
#20
A.more
Joder . Toda la tropa pasando lista
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10
#12
Nihil_1337
Es el eterno retorno de Nietzcshe con los fachas.
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