edición general
El PSOE reduce a un punto la ventaja del PP, que sigue sufriendo por el auge de Vox

El PSOE reduce a un punto la ventaja del PP, que sigue sufriendo por el auge de Vox

El barómetro de octubre de 40dB. para la Cadena SER y 'El País' refleja un escenario de empate técnico entre los dos principales partidos. El PP mantiene la primera plaza con el 30,5% de los votos, pero con el PSOE a un solo punto de distancia

etiquetas: encuestas , política , españa
14 comentarios
#1 NO86
Tengo casi 50 años y aún me sigue pareciendo inverosímil que la gente vote al PP.
Entre necios y malvados, son legión.
strike5000 #5 strike5000
#1 Yo tengo 56 y me parece inverosímil que alguien crea en algún partido. Yo voto, porque la alternativa es dejarlo en manos de los demás, pero desde luego no confío en que si salen cumplan lo prometido.
Autarca #12 Autarca
#1 #5 #6 #7 Y que voten al PSOE no os parece inverosímil?

La peor derecha, la que no viene de cara
Asimismov #6 Asimismov
#1 yo tengo casi setenta y llevo más de 20 años soportando los votos peperos.
Los necios y malvados dominan la Comunidad Valenciana y más.
oceanon3d #7 oceanon3d *
#1 Todas la rentas familiares de hasta 250.000€ salen perjudicadas con sus políticas. En España solo el 5% gana rentas de mas de 60.000€ asi que si hablamos de las rentas mas comunes votar al PP es como poner piedras muy gordas en sus tejados.


Para todo lo demás esta el control de los medios de comunicación y la inteligencia laxa de muchos. Hay herramientas; si engañan es por carencias.
Chinchorro #9 Chinchorro
#7 Los fachapobres son así: joderse a sí mismos si así joden al de enfrente que le va un poquito mejor que a ellos.
#8 tierramar
#1 A medida que el PPSOE pierde votos nacionales, están importando votos de inmigrantes: el PP.VOX latino-americanos; Ayuso gano gracias al voto latino
#10 maestrodenada
#8 ayudo gana gracias a la abstención de mas de un tercio de madrileños, si ni el 60% del censo vota habría que pensar por que no?
Thornton #11 Thornton
#1 ¡Dios, patria y rey! (o cosas similares)

Lo aderezas con ETA, okupas, inmigrantes y "para que la economía avance, los empresarios se tienen que forrar" y ya lo tienes.

Esa es la explicación. Absurda, pero han conseguido que algunos crean que eso es más importante que la sanidad, la educación, el acceso a la vicienda...
founds #13 founds
#1 Tengo 43 años y aún no me explico que alguien pueda tragarse las mentiras del ppsoe
yabumethod #14 yabumethod
#1 Yo con eso y con el PSOE que la gente no aprenda a estas alturas como se la mete a sus votantes... Sobretodo hoy que hay alternativas.
oceanon3d #4 oceanon3d *
Seguro que hay muchos votantes potenciales no se dejan engañar por los panfletos del PP y dan por bueno los datos de la UCO y un descuadre de solo 500€ en cinco años en las cuentas de un partido.

"Hipérboles y bulos engordan el escándalo de corrupción que amenaza al Gobierno
El comisionista Aldama, el PP y sus medios afines difunden medias verdades y mentiras completas contra la trama ilegal del exministro Ábalos y su asesor Koldo García"…   » ver todo el comentario
Ze7eN #2 Ze7eN
Aquí en otro medio, con la gráfica de la intención de voto.
alcama #3 alcama
Seguro que las imagenes del pago de "chistorras" al ministro Abalos dan votos al PSOE.
