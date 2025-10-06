El PSOE reduce a un punto la ventaja del PP, que sigue sufriendo por el auge de Vox

El barómetro de octubre de 40dB. para la Cadena SER y 'El País' refleja un escenario de empate técnico entre los dos principales partidos. El PP mantiene la primera plaza con el 30,5% de los votos, pero con el PSOE a un solo punto de distancia
| etiquetas: encuestas , política , españa
Entre necios y malvados, son legión.
La peor derecha, la que no viene de cara
Los necios y malvados dominan la Comunidad Valenciana y más.
Para todo lo demás esta el control de los medios de comunicación y la inteligencia laxa de muchos. Hay herramientas; si engañan es por carencias.
Lo aderezas con ETA, okupas, inmigrantes y "para que la economía avance, los empresarios se tienen que forrar" y ya lo tienes.
Esa es la explicación. Absurda, pero han conseguido que algunos crean que eso es más importante que la sanidad, la educación, el acceso a la vicienda...
"Hipérboles y bulos engordan el escándalo de corrupción que amenaza al Gobierno
El comisionista Aldama, el PP y sus medios afines difunden medias verdades y mentiras completas contra la trama ilegal del exministro Ábalos y su asesor Koldo García"… » ver todo el comentario