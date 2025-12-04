edición general
PSOE y PP acuerdan con Junts acelerar la ley de multirreincidencia, que irá al primer pleno de febrero

PSOE, PP y Junts han acordado este jueves con otros partidos de la derecha parlamentaria seis enmiendas para acelerar la tramitación de la ley de multirreincidencia, una de las exigencias del partido de Carles Puigdemont y que estaba sin cumplir. Podemos y EH Bildu han expresado su oposición, en línea con el rechazo de la mayoría de los demás socios de izquierdas del Gobierno. El informe de la ponencia de la ley ha sido así respaldado por mayoría y la comisión de Justicia lo validará ahora entre el 15 y el 19 de diciembre con el compromiso de

manzitor
No termino de entender la resistencia a endurecer las penas por reincidencia, no hablamos de cortarles las manos, pero la sensación actual es que los pequeños hurtos de <400 € tienen una impunidad que la gente ve, y a la gente le afecta, no me parece una medida tan de 'derechas'.
poxemita
Pues nada, ahora Bildu y Podemos que se enfaden y no respiren.
DenisseJoel
Parece que el negacionismo ha cambiado de bando. Esperemos que rectifiquen, y si no les gustan las medidas que proponen los neoliberales, propongan otras mejores.
javierchiclana
yoma
#2 Ya, pero mientras esté activa ésta en duplicada. Suponte que la quitan el muro de pago a la otra. Si la otra llega a portada y esta también tendremos dos noticias en portada con el mismo titular.
Jakeukalane
#4 no es muro de pago porque se puede leer sin registrarse.
#8 Tronchador.
#4 ¿Entonces la gente puede votar positivo un muro de pago pero debemos votar negativo por una duplicada? No sé, prefiero saltarme las normas yo también.
