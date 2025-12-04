PP, PSOE y Junts llegan a un acuerdo para endurecer la multirreincidencia

PSOE y PP se han puesto de acuerdo para sacar adelante una proposición de ley presentada el pasado año por Junts para endurecer las penas contra los multirreincidentes a través de una reforma del Código Penal.
| etiquetas: pp , psoe , junt , multirreincidencia
Que robe en diez veces mil quinientos euros en total es intolerable.
Pero bueno, el que roba ciento cincuenta mil euros en una sola vez, pues a ver, se puede haber equivocado, le hacía falta, o mira, al menos le hemos pillado y se come 2 años exactos de cárcel y suspensión de 6 meses de empleo. Que no repita o tendremos que meterle en la cárcel un par de semanas hasta que le den el tercer grado.