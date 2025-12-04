edición general
PP, PSOE y Junts llegan a un acuerdo para endurecer la multirreincidencia

PSOE y PP se han puesto de acuerdo para sacar adelante una proposición de ley presentada el pasado año por Junts para endurecer las penas contra los multirreincidentes a través de una reforma del Código Penal.

cabobronson #1 cabobronson
Para los partidos políticos reincidentes también???
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Ojala...
#3 miraqueereslinda *
Cuando la "extrema derecha" sube en intención de voto, el resto de partidos empiezan a adoptar sus medidas. Aunque más de boquilla que de hechos y con la única intención de aparentar escuchar a los ciudadanos.
Andreham #4 Andreham *
Bien, fuerte con el robagallinas.

Que robe en diez veces mil quinientos euros en total es intolerable.

Pero bueno, el que roba ciento cincuenta mil euros en una sola vez, pues a ver, se puede haber equivocado, le hacía falta, o mira, al menos le hemos pillado y se come 2 años exactos de cárcel y suspensión de 6 meses de empleo. Que no repita o tendremos que meterle en la cárcel un par de semanas hasta que le den el tercer grado.
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 meh, demagogia. Ambas cosas son posibles. Hay mucha gente que roba a ancianos y con violencia. El problema es político (como siempre) y ganas de no enfadar a nadie
#6 xaxipiruli
¿Dotando de medios a la justicia y cuerpos de seguridad?
