·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8674
clics
Una oda al self-hosting
5512
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
4964
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
5552
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
5453
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
más votadas
456
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
446
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
297
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
431
El Congreso aprueba una proposición de ley de EH Bildu para "prohibir" a plataformas digitales ofertar pisos turísticos ilegales
492
La asociación Amama dice que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
30
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
El PSOE ocultó 232 cuentas bancarias el año de los sobres del caso Koldo
El total de las cuentas bancarias que los socialistas no comunicaron al Tribunal de Cuentas asciende a más de 180.000 euros
|
etiquetas
:
psoe
,
232 cuentas bancarias
,
koldo
10
2
7
K
70
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
7
K
70
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Sandilo
*
Poco recorrido tiene este envío en MNM. Aquí eso es corrupción de la buena.
EDIT: Ya les han dado el aviso a los asalariados de la PSOE.
5
K
52
#2
Drazul
Hostias, ¡vaya corruptos! ¿Tenían por política tener menos de 1000€ por cuenta o qué?
A mi me da que hay alguna regla que dice que no se incluyen las cuentas que tengan menos de cierto dinero, pero si decimos eso entonces no hay noticia.
1
K
24
#3
Macadam
*
#2
a 700€ por cuenta
, unos aficionados al lado de los ppsunos
PD: Que sí, que no vale el "y tú más", pero es que esto es "y yo mucho menos que menos"
0
K
15
#4
Canha
#2
luego q ti te prohíben pagar 1000 euros en efectivo pero ellos pueden ocultar esas cantidades sin problema. Es acojonante
3
K
29
#5
j-light
#2
Una buena estrategia si por ley no se pueden hacer ingresos o retiradas de más de 1000€ en el banco, sin tener que informar a hacienda.
1
K
20
#6
Eversmann
#2
Menos de 100.000 para que lo cubra el fondo de garantía de depósitos.
0
K
9
#7
Thornton
#2
180.000 € en 232 cuentas.
¡Vaya unos corruptos de pacotilla!
En los papeles de Bárcenas,
solo M. Rajoy cobró 322.231 euros
.
0
K
20
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
EDIT: Ya les han dado el aviso a los asalariados de la PSOE.
A mi me da que hay alguna regla que dice que no se incluyen las cuentas que tengan menos de cierto dinero, pero si decimos eso entonces no hay noticia.
PD: Que sí, que no vale el "y tú más", pero es que esto es "y yo mucho menos que menos"
¡Vaya unos corruptos de pacotilla!
En los papeles de Bárcenas, solo M. Rajoy cobró 322.231 euros.