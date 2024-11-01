edición general
El PSOE ocultó 232 cuentas bancarias el año de los sobres del caso Koldo

El total de las cuentas bancarias que los socialistas no comunicaron al Tribunal de Cuentas asciende a más de 180.000 euros

Sandilo #1 Sandilo *
Poco recorrido tiene este envío en MNM. Aquí eso es corrupción de la buena.

EDIT: Ya les han dado el aviso a los asalariados de la PSOE.
#2 Drazul
Hostias, ¡vaya corruptos! ¿Tenían por política tener menos de 1000€ por cuenta o qué?

A mi me da que hay alguna regla que dice que no se incluyen las cuentas que tengan menos de cierto dinero, pero si decimos eso entonces no hay noticia.
Macadam #3 Macadam *
#2 a 700€ por cuenta xD xD, unos aficionados al lado de los ppsunos

PD: Que sí, que no vale el "y tú más", pero es que esto es "y yo mucho menos que menos" xD
Canha #4 Canha
#2 luego q ti te prohíben pagar 1000 euros en efectivo pero ellos pueden ocultar esas cantidades sin problema. Es acojonante
#5 j-light
#2 Una buena estrategia si por ley no se pueden hacer ingresos o retiradas de más de 1000€ en el banco, sin tener que informar a hacienda.
Eversmann #6 Eversmann
#2 Menos de 100.000 para que lo cubra el fondo de garantía de depósitos.
Thornton #7 Thornton
#2 180.000 € en 232 cuentas.

¡Vaya unos corruptos de pacotilla!

En los papeles de Bárcenas, solo M. Rajoy cobró 322.231 euros.
