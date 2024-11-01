edición general
Psicólogos alertan sobre qué decir cuando los niños descubren lo que le pasa a Papá Noel

Diversos estudios señalan que no existe una edad exacta para revelar la verdad. La investigación conocida como Santa Project, dirigida por la doctora Candice Mills, indica que la mayoría de los niños se dan cuenta de que a Papá Noel le pasa algo alrededor de los ocho años. Un estudio del profesor Chris Boyle, de la Universidad de Exeter, revela que muchos niños que ya conocen la verdad deciden seguir participando en la tradición navideña porque la consideran divertida. Sin embargo, algunos pueden sentirse desilusionados si los adultos insisten.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Anda que no hay gente que se ha metido en las drogas después de descubrir la cruda realidad. De ahí lo de "blanca" Navidad.
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#1 Yo el día que me dijeron que los reyes magos eran los padres fui directamente en busca de un camello y así sigo desde entonces {0x1f62a}
devilinside #10 devilinside
#6 Yo siempre pedí los regalos a los camellos de los Reyes Magos
Alegremensajero #14 Alegremensajero
#10 Tú fuiste más listo que yo, cabrón.
devilinside #15 devilinside
#14 Mierda, soy abogado, si me caso, y encima en gananciales, tendría que pedir que me incapacitasen
devilinside #17 devilinside
#14 No tomes en cuenta el comentario anterior, era para otro meneante. En cuanto a esto, siempre hay que ir a la fuente directa, incluso a un mayorista si se puede
ur_quan_master #8 ur_quan_master
No sé por que se sigue perpetuando una tradición consistente en engañar a los hijos. Supongo que es una tara remanente en la psique colectiva debida a la religión.
#19 EISev
#8 el Olentzero no sé qué tiene que ver con la religión, o el tió
azathothruna #2 azathothruna
Yo soy mas de hacer "leaks para niños" de como es papa noel en la vida real.
Un hombre gordo, pobre, gruñon, que cometio delitos, y que la idea de papa noel es tan real como que yebus es dios
LaLaLari #7 LaLaLari
A la hija de mi ex-jefa le tuvieron que contar que los reyes magos no existen con unos 3 añitos porque parecía muy preocupada porque 3 hombres se fueran a colar en su casa, aunque fuera para dejar regalos. Al día siguiente lo sabía toda la clase y a la madre le tocó ir a dar explicaciones.
Meinster #9 Meinster
#7 Joder, ¿dar explicaciones por no mentir a sus hijos? Tendrían que dar explicaciones los demás.
Yo me llevé tal desilusión que mi madre se dijo que había sido una mala idea contarme esa mentira. Basicamente porque pasé un tiempo echandóselo en cara y diciendo que me habían mentido.
LaLaLari #11 LaLaLari
#9 Completamente de acuerdo.
En mi caso no fue tanto la desilusión, como la sensación de engaño por parte de mis padres.
Meinster #16 Meinster
#11 Para mi fue una mezcla de ese amigo tuyo nunca ha existido y te hemos mentido toda tu vida. Fue una especie de shock.
Me parece algo muy cruel. Por otra parte sirve para que el niño aprenda a no confiar en nadie, ni en sus padres.
LaLaLari #18 LaLaLari
#16 Ya, sí... y esa sensación de sentirte tonto por habértelo creído.
UnoYDos #12 UnoYDos *
#9 Destruímos su actitud crítica y luego queremos que no crean a los terraplanistas, antivacunas y demás magufos y timadores.
devilinside #13 devilinside
#9 Yo me enteré porque directamente pillé a mi viejo colocando los regalos. Únicamente le pregunté si iba a seguir pillando aunque supiese la verdad. Me dijo que sí, y tan tranquilo. Curiosamente a mi hija le pasó lo mismo
#3 beltraneja
La amiga de mi hija en la cola para comprarse el bocata: no te quiero quitar la ilusión pero...
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
"Ya te irás acostumbrando, chaval".
GanaderiaCuantica #5 GanaderiaCuantica
“Pero en serio te lo habías creído hijo?? Jajaja, verás cuando se lo diga a tus amigos”
Así dejará de preocuparse por la no existencia de Papá Noel, ya que se centrará más en su reputación en el colegio.
