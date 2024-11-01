Psicólogos alertan sobre qué decir cuando los niños descubren lo que le pasa a Papá Noel

Diversos estudios señalan que no existe una edad exacta para revelar la verdad. La investigación conocida como Santa Project, dirigida por la doctora Candice Mills, indica que la mayoría de los niños se dan cuenta de que a Papá Noel le pasa algo alrededor de los ocho años. Un estudio del profesor Chris Boyle, de la Universidad de Exeter, revela que muchos niños que ya conocen la verdad deciden seguir participando en la tradición navideña porque la consideran divertida. Sin embargo, algunos pueden sentirse desilusionados si los adultos insisten.
Un hombre gordo, pobre, gruñon, que cometio delitos, y que la idea de papa noel es tan real como que yebus es dios
Yo me llevé tal desilusión que mi madre se dijo que había sido una mala idea contarme esa mentira. Basicamente porque pasé un tiempo echandóselo en cara y diciendo que me habían mentido.
En mi caso no fue tanto la desilusión, como la sensación de engaño por parte de mis padres.
Me parece algo muy cruel. Por otra parte sirve para que el niño aprenda a no confiar en nadie, ni en sus padres.
Así dejará de preocuparse por la no existencia de Papá Noel, ya que se centrará más en su reputación en el colegio.