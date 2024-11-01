Psicólogos alertan sobre qué decir cuando los niños descubren lo que le pasa a Papá Noel

Diversos estudios señalan que no existe una edad exacta para revelar la verdad. La investigación conocida como Santa Project, dirigida por la doctora Candice Mills, indica que la mayoría de los niños se dan cuenta de que a Papá Noel le pasa algo alrededor de los ocho años. Un estudio del profesor Chris Boyle, de la Universidad de Exeter, revela que muchos niños que ya conocen la verdad deciden seguir participando en la tradición navideña porque la consideran divertida. Sin embargo, algunos pueden sentirse desilusionados si los adultos insisten.