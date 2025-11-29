edición general
Pruebo la conducción autónoma total de Tesla en España

Pruebo la conducción autónoma total de Tesla en España  

Pruebo la conducción autónoma total de Tesla en España por primera vez y honestamente, estoy en shock total. Pruebo la conducción autónoma total de Tesla en Madrid en condiciones completamente reales, no en demostraciones controladas. Esto es lo que Tesla está haciendo ahora mismo. No es futuro. Es presente.

cosmonauta #14 cosmonauta
#12 Ha aprobado, el ensayo.

Esa mierda no es legal en Europa.
Ferran #19 Ferran
#14 Legalmente es supervisada, mirad el video.

Pero la realidad es que no tocan el volante para nada.
Harkon #26 Harkon
#14 Y que te crees que están haciendo? El conductor es de Tesla
#18 Tecar
Viendo la cantidad de cantamañanas al volante que circulan, no creo que lo haga peor.
:troll:
cosmonauta #17 cosmonauta
Como usuario de la vía, ¿ tengo alguna manera de saber si los capullos que tengo alrededor han decidido activar esa mierda poniéndome en riesgo?
Harkon #25 Harkon *
#17 Llevan una etiqueta roja en el parabrisas de distintivo ambiental (va en serio, la adjunto) y es 6 veces más seguro que un conductor humano.  media
japal #5 japal
Lo que salía en casi todo el video son calles de Leganés. Ah, por cierto, señores yankis, métanse sus productos por el orto y mas aun los de esta marca cuyo propietario se le levanta el brazo con facilidad.
Harkon #13 Harkon *
#5 A mi también me parece un puto nazi de mierda el Elon, pero si nos ponemos así que marca compras que no sea de un puto nazi? Ford era un naiz colaboracionista de Hitler reconocido y además un antisemita, VW, Audi y BMW otro tanto de lo mismo... sigo?
Ferran #21 Ferran
#13 BYD.
Harkon #23 Harkon *
#21 Y lo compraría si no fuera pq su equivalente vale casi 8000 euros más por culpa de los aranceles. Ya lo voy a hablar de los que tienen aquí sin tecnología desfasada y obsoletos comparados con los de China. Vete a ver el Seal de 2025 de China con importantes mejoras en autonomía y potencia que ya lo igualan al Model 3 o el Seal 06 GT que es el que yo quería y no lo traen.

Por cierto el Model 3 está hecho en Shangái, china, y su batería en la versión RWD es una CATL LFP64 hecha en china de una empresa China así que mucho mejor un Model 3 que una marca europea de largo
#10 Barriales
#7 El Sistema FSD: El sistema que se prueba es el Full Self-Driving (Conducción Autónoma Total), aunque actualmente se enmarca dentro del Nivel 2 de automatización (conducción asistida que requiere supervisión), acercándose a capacidades de Nivel 3 en el futuro.
#22 Barriales
#12 lee #10.
Harkon #31 Harkon *
#30 #22 Y? alguien niega lo contrario? En el video está siendo supervisada por conductor de tesla, eso es lo aprobado por la DGT y lo que les están dejando probar el FSD supervised, el unsupervised aun no lo hay ni en estados unidos. Deja de huir hacia adelante.
cenutrios_unidos #29 cenutrios_unidos
#9 Bueno, ahora tienes una prueba empirica. No es humo.
cenutrios_unidos #28 cenutrios_unidos
#16 Ciertamemte. Es supervisada. Pero esto es el hoy...no el mañana.
Harkon #27 Harkon
#20 Ya, se ve en el vídeo que es supervisada
Cehona #24 Cehona
Espero que ponga los pilotos al girar y vaya por el carril izquierdo en autovias.
El de la derecha y el carril central, son para adelantar
Herumel #1 Herumel
Esto no es como muy ilegal?
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
Ya esta aqui. Adios camineros, taxistas, etc...

#1 Estas en pruebas y aprobado por la DGT.
powernergia #9 powernergia
#2 "Adios camineros, taxistas, etc..."

10 años oyendo eso, pero no parece que esté tan cerca, mas bien muy lejos:

www.meneame.net/story/contrariamente-creencia-popular-waymos-realidad-
josde #16 josde
#2 No están aprobadas , son semi autónomas con conductor
#6 Barriales *
#1 Tesla no tiene conducción autonoma total.
La dgt no ha autorizado pruebas de conducción autónomas totales(no existen y tesla no las tiene.
Están probando una conducción semi autonoma de tesla. Y eso es lo que ha aprobado la dgt.
Fin.
#7 _4126
#6 Están probando la conducción autónoma a secas que lo tienen hasta las aspiradoras. Claro que falta hasta que puedan quitar los mandos en los coches.
Harkon #12 Harkon
#6 Sí están autorizados, no inventemos por favor

Tesla arranca en España las pruebas del sistema de conducción autónoma total (FSD)

España ha aprobado el ensayo de los primeros coches de pruebas dotados del sistema de conducción autónoma total carretera abierta. Tesla ya tiene 19 vehículos autorizados para probar su sistema FSD y convierte a España en el gran campo de pruebas europeo para la tecnología.

forococheselectricos.com/noticias/tesla-arranca-espana-pruebas-sistema
#30 Barriales
#12 el sistema Full Self-Driving (FSD) o "Conducción autónoma total" (Supervisada) de Tesla no es autónomo total según los estándares internacionales. A pesar de su nombre, es un sistema de asistencia al conductor de Nivel 2. Requiere supervisión activa y continua por parte de un conductor humano, quien debe estar listo para tomar el control en cualquier momento.
Harkon #11 Harkon
#1 No, les han dado permiso a los de Tesla para probarlo en España
Ferran #20 Ferran
#11 Supervisada.
eltxoa #3 eltxoa *
#0 es en Miami

error mío. no sé cómo estaba viendo otro video

www.youtube.com/watch?v=aNjK9Y8BeNU
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 No, esta es Madrid. La que yo he mandado era en Miami. Con otro asistente menos soso...
Igoroink #15 Igoroink *
Entiendo que también se cara a un futuro transicional, cuanto más coche autónomo haya circulando menor será el riesgo, me equivoco? Hasta el punto de que conducir se forma manual será considerado lo más peligroso (que no peligroso por sí mismo).
chewy #8 chewy
flipante... pero hay situaciones que requerirán aun de un conductor www.meneame.net/story/36-coches-216-colisiones-tramo-cerrado-autopista aqui se ve varias pruebas donde los coches modernos ( teslas incluidos) realizan diferentes pruebas y se ve como en algunas tesla sale muy bien, y en otras en las que no.
