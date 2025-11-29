Pruebo la conducción autónoma total de Tesla en España por primera vez y honestamente, estoy en shock total. Pruebo la conducción autónoma total de Tesla en Madrid en condiciones completamente reales, no en demostraciones controladas. Esto es lo que Tesla está haciendo ahora mismo. No es futuro. Es presente.
Esa mierda no es legal en Europa.
Pero la realidad es que no tocan el volante para nada.
Por cierto el Model 3 está hecho en Shangái, china, y su batería en la versión RWD es una CATL LFP64 hecha en china de una empresa China así que mucho mejor un Model 3 que una marca europea de largo
El de la derecha y el carril central, son para adelantar
#1 Estas en pruebas y aprobado por la DGT.
10 años oyendo eso, pero no parece que esté tan cerca, mas bien muy lejos:
www.meneame.net/story/contrariamente-creencia-popular-waymos-realidad-
La dgt no ha autorizado pruebas de conducción autónomas totales(no existen y tesla no las tiene.
Están probando una conducción semi autonoma de tesla. Y eso es lo que ha aprobado la dgt.
Fin.
Tesla arranca en España las pruebas del sistema de conducción autónoma total (FSD)
España ha aprobado el ensayo de los primeros coches de pruebas dotados del sistema de conducción autónoma total carretera abierta. Tesla ya tiene 19 vehículos autorizados para probar su sistema FSD y convierte a España en el gran campo de pruebas europeo para la tecnología.
forococheselectricos.com/noticias/tesla-arranca-espana-pruebas-sistema
es en Miami
error mío. no sé cómo estaba viendo otro video
www.youtube.com/watch?v=aNjK9Y8BeNU