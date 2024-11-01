·
8
meneos
97
clics
36 Coches, 216 colisiones en un tramo cerrado de autopista. ¡Test de ADAS! [Chino]
Prueba en condiciones reales de las reacciones de vehiculos autonomos ante imprevistos con todos los sistemas de asistencia a la conduccion activos. Situaciones posibles. Subtitulos disponibles.
vehiculos autonomos
crash test
china
tecnología
#1
lgg2
Video largo [1h30'] pero muy clarificador sobre el estado de las asistencias en los coches actuales.
