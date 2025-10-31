Una prueba matemática desmiente la idea de que el Universo es una simulación informática

Un estudio liderado por el físico Mir Faizal demuestra que la realidad no puede ser simulada por ningún ordenador. Combinando gravedad cuántica y teoremas de Gödel, los investigadores muestran que existen verdades físicas imposibles de captar por algoritmos. Esto refuta la hipótesis de que vivimos en una simulación tipo Matrix: el Universo contiene fenómenos no reproducibles por software. Así, la realidad tendría una base no algorítmica que ningún sistema computacional puede emular. Paper: arxiv.org/abs/2507.22950
No veo posibilidad de demostrar lo segundo.
Esta gente no ha jugado a videojuegos.
La simulación no necesita reproducir la totalidad del cosmos, le basta con que sus seres simulados crean que están en ese cosmos y que cuando crean hacer experimentos esos seres simulados crean obtener los resultados que obtendrían de existir ese cosmos.