Una prueba matemática desmiente la idea de que el Universo es una simulación informática

Un estudio liderado por el físico Mir Faizal demuestra que la realidad no puede ser simulada por ningún ordenador. Combinando gravedad cuántica y teoremas de Gödel, los investigadores muestran que existen verdades físicas imposibles de captar por algoritmos. Esto refuta la hipótesis de que vivimos en una simulación tipo Matrix: el Universo contiene fenómenos no reproducibles por software. Así, la realidad tendría una base no algorítmica que ningún sistema computacional puede emular. Paper: arxiv.org/abs/2507.22950

#1 lectordigital
Lo dudo, la simulación puede ser como una novela escrita y en una novela cabe toda historia
#2 Troll_hunter
No puede ser explicado con modelos actuales.
#3 TripleXXX
Para mi sería más demostrable que es una simulación que que no lo es.

No veo posibilidad de demostrar lo segundo.
#4 Grymyrk
Ya está bien de fliparos con Matrix
#5 Klamp
Eso es exactamente lo que diría un robot que mantiene corriendo una simulación en la que vivimos todos
#6 sorrillo
los investigadores argumentan que ninguna simulación algorítmica podría reproducir la totalidad del cosmos

Esta gente no ha jugado a videojuegos.

La simulación no necesita reproducir la totalidad del cosmos, le basta con que sus seres simulados crean que están en ese cosmos y que cuando crean hacer experimentos esos seres simulados crean obtener los resultados que obtendrían de existir ese cosmos.
#7 pitercio
La simulación protege los datos y variables fuera de la simulación misma. Lo que tienes que buscar es un bug, no un mecanismo o procedimiento, por muy matemático que sea :troll:
#8 Asimismov
Siempre y en todo lugar de puede realizar una simulación en diferido con ... pagos a la seguridad social.
