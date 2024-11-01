edición general
La propuesta de Feijóo para expulsar a extranjeros sin condena choca con el Supremo y el Constitucional

Su propuesta es una “regularización individual condicionada”, entre otras cosas, a que una persona no tenga “ningún tipo de antecedente”. Pero “no solo de antecedentes penales, que requiere una sentencia”, especificó Feijóo, sino también “antecedentes policiales”. “Hay casos en los que un inmigrante ha robado varias veces. Son delitos que están en su ficha policial. No están todavía bajo sentencia porque no hay juicio”, explicó, para mostrar su oposición al anuncio del Gobierno de regularizar a miles de migrantes de forma extraordinaria.

5 comentarios
Uge1966 #2 Uge1966
Si yo te entiendo, Frijolito. Pero la culpa de que haya personas con 75 antecedentes policiales y no tenga sentencia no es del Perro Sanche, es de los juzgados esos que tenéis saturados con casos estúpidos y no hay tiempo para lo importante. La ficha policial no es sinónimo de culpabilidad hasta que lo diga un juez.
#5 Tensk
#2 ¿En serio el PP ha provocado tanto lawfare como para saturar los juzgados?

Qué cosas.
#1 Leon_Bocanegra *
Normal, recordemos que Feijoo es rematadamente inutil.
#3 pandasucks
Lo de tratar de expulsar a alguien a su país, cuando no puedes demostrar de qué país es, es inviable.
Gry #4 Gry
Con la cantidad de licenciados en Derecho que tenemos en política, Feijoo incluido, es una vergüenza la cantidad de ideas que se les ocurren que chocan con leyes que ni siquiera pueden modificar fácilmente como las Europeas o la Constitución.
