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La propuesta de Donald Trump no convence: Italia rechaza ir al Mundial por Irán

La propuesta de Donald Trump no convence: Italia rechaza ir al Mundial por Irán

El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó este jueves que una 'repesca' de la selección italiana para el Mundial "no es oportuna" ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista."No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo", respondió el ministro a preguntas de los periodistas

| etiquetas: mundial , italia , irán , trump
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4 comentarios
9 2 0 K 135 actualidad
#2 z1018
Ha decidido ya quién tiene que ser el campeón, lo digo por controlar a quién ha apostado
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Quien es Trump para decidir algo así?
A si, el Premio FIFA de la Paz
1 K 31
#4 Leclercia_adecarboxylata
¿Por qué no invita a Israel ya que estamos?
1 K 31
OdaAl #3 OdaAl
Les honra a los italianos.

Igualito que Marruecos que ganó la copa África en los tribunales.
0 K 11

menéame