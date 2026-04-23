La propuesta de Donald Trump no convence: Italia rechaza ir al Mundial por Irán

El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó este jueves que una 'repesca' de la selección italiana para el Mundial "no es oportuna" ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista."No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo", respondió el ministro a preguntas de los periodistas