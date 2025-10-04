edición general
Prohens asegura que el 60% de los menores migrantes son en realidad adultos en Baleares

La presidenta del Govern anuncia que de las 209 pruebas dentales que se han realizado hasta el momento, 87 han resultado ser menores y 122 adultos.

#5 tierramar *
Ayer apareció una entrevista a jóvenes marroquíes, universitarios, de los que se han rebelado; se quedan en su país: eran jóvenes educados, cultos, con ilusiones de futuro para ellos mismo y su país. Nada que ver con los que llegan a España: a España nos envían los jóvenes sin educación, problemáticos, los jóvenes de los que no se quiere hacer cargo Marruecos, y nos los envían a España para que paguemos el coste. Marruecos tiene riqueza para hacerse cargo de la educación y sobrevivencia de su juventud
ThePetersellers #2 ThePetersellers
Serán el 60% de los que tenían dudas de su edad, no de todos. O sea, manipulación de los datos para arrastrarse en la mierda de la "deshumanización" de los inmigrantes.
Macadam #6 Macadam *
#2 #3 O sea, que el titular y el contenido del artículo (o lo que dice Prohens) es un bulo asín de grande
Priorat #7 Priorat
#2 Además de tu valoración, ¿Y eso como lo sabe ella? ¿Viene de la universidad de la vida?
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#2 Claro, de muchos ni se duda, se sabe que son señores de 30 años. Go home.
SegarroAmego #14 SegarroAmego *
#2 #3
Lo pone en en el primer párrafo:
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura que el 60% de los menores migrantes que se han realizado pruebas dentales para determinar su edad son en realidad adultos.

No es incorrecto, no se dice nada de dudas y no es un bulo. No os inventeis cosas, como siempre hacéis con las noticias que se salen de vuestro mundo de la piruleta
ELON.2028

Un secreto a voces.
Un secreto a voces.
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica *
El *titular es erróneo. Las pruebas se realizaron solo en casos que existían dudas, no en todos los casos.

* Y también el resto del artículo, porque no aclara ni menciona ese punto, lo que lo convierte en sensacionalismo puro y duro.
placeres #15 placeres *
#3 Si no hay documentación (la mayoria no tiene documentación en ese momento), cualquier adolescente no acompañado* genera dudas y se le hacen pruebas. Reservas de horas completas en ciertos hospitales de canarias para hacer tandas de pruebas pues ya son un procedimiento-costumbre.

Y como es común a nivel mundial, la moda de edad de los migrantes esta acentuada entre los 20-23 años, es normal y racional que haya muchos de 18-19 años que quieran intentar la vía del menor, que da más derechos.

El numero de niños (A los que se les hace una prueba de ADN si o si) es casi residual, (*Nota: La ruta Argelina es conocida por traer familias completas de +5 miembros desde bebes de días, es simplemente brutal para la gente de costas)
#4 Pitchford
Para empezar habría que rebajar la mayoría de edad a 16 años, para todo.
Supercinexin #8 Supercinexin
#4 Discrepo. Teniendo en cuenta la inteligencia y los niveles tanto educativos como cognitivos de la población occidental del siglo XXI, yo subiría la mayoría de edad a cuarenta años.
#12 Pitchford
#8 Con ello confirmas que 16 años estaría bien y que edades mayores no aportan ninguna capacidad significativa adicional. Y si comparamos la capacidad mental media de los jovenes de 16 años con la de los mayores de más de 80 años, pues ni te cuento..
#9 Nouveau
Más del 50% de los migrantes africanos no marroquíes que he tenido trabajando, se han echo pasar por menores en su llegada. Llegan con 18-23 años. Ellos mismos lo reconocen y te dicen su edad real y te cuentan sus historias.

Eso no quita que sean unas máquinas trabajando. Al final buscan una vida mejor para ellos y para su familia y lo han arriesgado todo para llegar aquí.
SegarroAmego

No podía saberse
No podía saberse
pablisako #13 pablisako
El falso 'mena' que violó a una menor en Hortaleza tenía en realidad 23 años: mintió para evitar la cárcel y solo en 2025 había sido detenido ocho veces
Tras practicarle las pruebas radiológicas los médicos han confirmado las sospechas de los agentes de la Policía Nacional
www.elmundo.es/madrid/2025/10/04/68e00a20e9cf4a194e8b45a5.html
