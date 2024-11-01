edición general
El programa de Iker Jiménez se hunde en apenas una semana

El programa ha ido perdiendo audiencia de manera paulatina en los primeros días, llegando a bajar dos puntos porcentuales desde su estreno. El 3 de febrero llegó a duras penas consiguió un 5% de share en un horario donde los programas de Motos, Broncano y Wyoming son habituales durante todo el año.

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
No necesita audiencia. Le llega con tener adeptos.
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Buenas noticias.
jonolulu #7 jonolulu
Un misterio, oye
Sinfonico #3 Sinfonico
No puedo entenderlo, llevó a Inda y era la primera vez en la carrera de Iker que entrevistaba a un fantasma de verdad y ni así
Malinke #6 Malinke
Yo lo veía por el canguelo, pero si no sacan fantasmss de verdad, ya no me da miedo.
Arzak_ #5 Arzak_
El fantasma y la brilli brilli no ven el horizonte a pesar de que afirman que la tierra es plana. 8-D
Skiner #4 Skiner *
No hace falta ser oráculo para saber que esto iba a pasar con este programa.
Mientras Mediaset siga apostando por esta basura de sensacionalismo, extrema derecha a todas horas y no haga programas de calidad además de ofrecer variedad de contenidos como hace Mediaset Italia pues cada vez los verán menos.
Mediaset España se ha convertido en irrelevante.
No se para que quieren tantos canales si se salva alguna película de BE Mad y poco más.
#8 DotorMaster
Pobrecito el ojito derecho del Coronel, que se le hunde la audiencia. A ver si pasa algo para inventarse otro parking y repunta un poco.
