El programa de Iker Jiménez se hunde en apenas una semana

El programa ha ido perdiendo audiencia de manera paulatina en los primeros días, llegando a bajar dos puntos porcentuales desde su estreno. El 3 de febrero llegó a duras penas consiguió un 5% de share en un horario donde los programas de Motos, Broncano y Wyoming son habituales durante todo el año.
Mientras Mediaset siga apostando por esta basura de sensacionalismo, extrema derecha a todas horas y no haga programas de calidad además de ofrecer variedad de contenidos como hace Mediaset Italia pues cada vez los verán menos.
Mediaset España se ha convertido en irrelevante.
No se para que quieren tantos canales si se salva alguna película de BE Mad y poco más.