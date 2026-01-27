edición general
Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado

Colegios e institutos de Vigo ya contratan a empresas especializadas para cuidar de los estudiantes: «Delegan en nosotros esta responsabilidad»

Noctuar #4 Noctuar
Un profesor no es un monitor de actividades. Son profesiones diferentes.
ElRelojero #3 ElRelojero
Se necesita un ICE.
ICE = Instituto Control Estudiantil.
ElPerroDeLosCinco #7 ElPerroDeLosCinco
En 3º de BUP (16-17 años) fuimos de viaje de estudios a Mallorca. Nos acompañaban dos adultos que no eran profesores, sino los padres de una compañera, que ya habían acompañado a su hermana mayor otro año anterior. Se encargaron bastante bien de que no se perdiera nadie durante los viajes de ida y de vuelta (bus y ferry), pero durante la estancia en Mallorca no les vimos el pelo y nos dejaron hacer lo que nos diera la gana sin intervenir en nada. Y eso que se liaron algunas movidas bastante pardas en el hotel y alguna discoteca. Hoy en día sería imposible dar tanta libertad a chavales de esa edad.
#1 Tronchador.
Pues que no se lleven a los alumnos conflictivos.
#2 poxemita
#1 eso los deprimiria y sería peor.
#6 Jjota
#1 es lo que se suele hacer, pero hay alumnos que el día de las colonias piensan que es su día libre de padres y pueden hacer lo que quieran.
#9 guillersk
#1 y negarle su derecho???? Racistanazifranco
sotillo #10 sotillo
#1 El problema no son los alumnos, son los padres, los alumnos podían tener una oportunidad los padres ninguna
#5 Toponotomalasuerte
Es que si pueden tener el día libre para que cargar con chiquillos?
#8 lamonjamellada
#5 se ve que o tienes poco trato con adolescentes o con profesores.

Las tendencias educativas actuales de los papis y mamis están dando como resultado verdaderos energúmenos. Ya no solo es la falta de educación básica (gracias, por favor, de nada, no hablemos de saber usar el usted), es que no tienen tolerancia a la frustración, capacidad de reflexión o de autocontrol.

Que oye, genial, muchísimo curro en el futuro para psicólogos, psiquiatras y abogados, ahora, a nivel social regulinchi.

Los docentes bastante tienen con tener que aguantarlos en clase como para responsabilizarse de una panda de salvajes fuera de la contención de las cuatro paredes del centro.
