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El productor Christer Björkman reconoce que "será más caro participar en Eurovisión con la retirada de España"

El productor Christer Björkman reconoce que "será más caro participar en Eurovisión con la retirada de España"

Voces autorizadas, como la de Christer Björkman, figura clave en la evolución moderna del festival y productor de las ediciones de 2024 y 2025, reconocen ya que la ausencia de países como España, miembro del Big Five, supone “un golpe económico enorme” tanto para la UER como para las televisiones públicas miembros. “Va a implicar que el coste para participar el próximo año en Eurovisión será bastante más alto”, ha advertido Björkman en el podcast de la SVT Eurovisionklubben.

| etiquetas: christer , bjorkman , eurovisión , españa
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
txirrindulari #1 txirrindulari
Ya pone israel lo que haga falta, pobrecitos, no pueden quedarse sin su warcrime washing
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#3 Albarkas
Poner tanta pasta tantos años para tener una vitrina casi vacía.
Una ruina en nuestro caso.
Mejor gastemos esa pasta en dependencia y que Israel se gaste más en propaganda.
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cosmonauta #4 cosmonauta *
Eurovisión está muerto. Treinta años tarde.

¡Inmenso tostonazo!
3 K 63
XtrMnIO #5 XtrMnIO
No pasa nada, lo ponen los sionistas con el dinero que le regala EEUU y la UE a través del PP uropeo.
2 K 36
Herumel #2 Herumel
Si por dinero fuera, este señor lo que quiere es que Israel pague más, sobre todo por qué tiene más que limpiar...
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josde #8 josde
Que paguen mas a ver si así se dan cuenta, de la mierda que es ese festival, España pagaba mucho y últimamente no se comía un mojón, gracias al politiqueo y peloteo que hay entre países.
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antesdarle #6 antesdarle
Si se compromete España a no volver a participar nunca jamás, les hago campaña y levanto el dinero :take:
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taSanás #10 taSanás
eso quiere decir que hasta ahora españa ponía morteradas de dinero?
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
Más caro va a resultar aceptar la amistad de genocidas. Al tiempo
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Kleshk #9 Kleshk
Bueno, aquí somos más de derechos internacionales, si el artista es bueno y condena los genocidios, pues se va igualmente
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menéame