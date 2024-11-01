El productor Christer Björkman reconoce que "será más caro participar en Eurovisión con la retirada de España"

Voces autorizadas, como la de Christer Björkman, figura clave en la evolución moderna del festival y productor de las ediciones de 2024 y 2025, reconocen ya que la ausencia de países como España, miembro del Big Five, supone “un golpe económico enorme” tanto para la UER como para las televisiones públicas miembros. “Va a implicar que el coste para participar el próximo año en Eurovisión será bastante más alto”, ha advertido Björkman en el podcast de la SVT Eurovisionklubben.