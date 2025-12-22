edición general
"Se privatiza el agua sin tener claro quién va a controlar a la empresa concesionaria ni con qué medios"

Silvia Tárano, concejala de Podemos Siero, anuncia movilizaciones frente a la decisión adoptada por el gobierno local del socialista Ángel García "Cepi". El gobierno municipal defiende un cambio de modelo que supondría entregar el servicio a una empresa privada durante varias décadas, alegando la situación crítica de la red y la necesidad de acometer inversiones millonarias. Desde la oposición, Podemos denuncia que se trata de una privatización encubierta, fruto de años de falta de inversión y de una estrategia sostenida de debilitamiento

Supercinexin #1 Supercinexin
El absurdo total: hay que acometer inversiones millonarias para mejorar la red, por eso se lo concedemos a una empresa por unas cuantas décadas, para que sea esa empresa la que lo arregle y luego recupere el beneficio con creces... o si no ya la indemnizaremos y daremos subvenciones con las perras de todos a través de impuestos :shit:

Porque hacer exactamente lo mismo que dicha empresa, o sea poner dinero para arreglar la red y luego recuperarlo con los recibos del agua, no es algo que pueda…
Nachodemieres #2 Nachodemieres
#1 La gente es idiota se creen que después de la sanidad y la vivienda convertida en bien especulativo y de mercado el capitalismo extractivo se va a conformar. Lo siguiente pensiones y el agua. Al que engañe el PSOE todavía lo tendrá merecido. El que vote a PP y VOX es lo que desea que desaparezca el Estado de bienestar y todo sea mercancía en bien de intereses privados.
#3 perej
Se privatiza teniendo claro quién va a pagar las comisiones pertinentes.
Urasandi #4 Urasandi
Pregunta: ¿hay alguna mina cerca?
