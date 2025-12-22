"Se privatiza el agua sin tener claro quién va a controlar a la empresa concesionaria ni con qué medios"

Silvia Tárano, concejala de Podemos Siero, anuncia movilizaciones frente a la decisión adoptada por el gobierno local del socialista Ángel García "Cepi". El gobierno municipal defiende un cambio de modelo que supondría entregar el servicio a una empresa privada durante varias décadas, alegando la situación crítica de la red y la necesidad de acometer inversiones millonarias. Desde la oposición, Podemos denuncia que se trata de una privatización encubierta, fruto de años de falta de inversión y de una estrategia sostenida de debilitamiento