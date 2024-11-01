El principal puerto petrolero de Rusia en el Mar Negro incendiado por un ataque con drones ucranianos (ING)

El principal puerto petrolero ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, sufrió un incendio tras un segundo ataque con drones en pocos días, afectando un punto clave para las exportaciones de crudo y la financiación militar de Moscú. El fuego se originó cerca de la terminal Sheskharis, una de las mayores instalaciones de carga. El puerto tiene una capacidad de entre 500.000-920.000 barriles por día, en octubre de 2025 exportó 3,22 millones de toneladas de crudo y supone entre el 20-30% de las exportaciones rusas de crudo por vía marítima.

| etiquetas: novorossiysk , puerto , petróleo , mar negro , incendio , dron , ucrania
20 3 0 K 270 actualidad
vicvic #2 vicvic
Evidentemente si llevas 3 años invadiendo y asesinando a tus "hermanos" ucranianos en su país, esto va a tener repercusiones en tu propio país. La solución es sencilla: Putin retira a sus asesinos y todos vuelven a sus respectivos países.
cocolisto #4 cocolisto
#2 Evidentemente si Irán tuviera todo el apoyo que tiene Ucrania,el ejército yanqui seria destruido y nunca lo hubieran atacado.
Y si no hubieran rodeado Rusia de misiles y los yanquis se los llevarán a su país, el conflicto nunca hubiera ocurrido.
Y si Rusia hubiera puesto misiles en Venezuela o Méjico, hace tiempo que estaríamos llenos de pupas y ronchas por la radiación de una guerra nuclear.
Para decir simplezas no hay que discurrir mucho.Son gratis.
Horus #8 Horus *
#4 Tengo curiosidad: ¿Dónde están los misiles nucleares que rodean a Rusia? ¿Podrías decirnos?
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Está revisando el libro de mantras, y tiene ya demasiadas páginas como para responder al momento. Dale tiempo.
#12 MAJASTRABU
#8 #9

Y si no hubieran rodeado Rusia de misiles y los yanquis se los llevarán a su país, el conflicto nunca hubiera ocurrido.

No leo la palabra "nuclear" por ningún lado, tal vez por eso no teneis respuesta.
Pertinax #1 Pertinax
En dos semanas lo arreglan.
cosmonauta #5 cosmonauta
Estos ruskies tienen más moral que el Alcoyano.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Ahora tienen via libre para poder atacar toda la infraestructura energética y petrolera de Rusia
Duke00 #10 Duke00
#7 Supuestamente estos son las partes del puerto petrolero ardiendo:
bsky.app/profile/noelreports.com/post/3mirouwtcuc24
#6 Sacapuntas
Eso de atacar instalaciones energéticas s civiles se ha puesto de moda. Barra libre. :troll:
Ysinembargosemueve #11 Ysinembargosemueve
Donde las dan, las toman, luego a pedir.  media
