El principal general de China acusado de dar secretos del programa de armas nucleares a Estados Unidos (ING)

El general más veterano de China, Zhang Youxia, es investigado por filtrar información del programa de armas nucleares a EEUU y aceptar sobornos a cambio de ascensos, incluido el de un ministro de Defensa. También se le acusa de formar cliques políticos y abusar de su poder en la Comisión Militar Central y en la agencia de compras militares. [Modo lectura] Relacionada: menea.me/2gqba

| etiquetas: general , ejercito , china , acusación , secreto , nuclear , eeuu , espionaje
11 comentarios
#1 Quillotro
Descanse en paz.
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 no, que no haya paz para los traidores a su pais
Pertinax #5 Pertinax
#2 ¿Estás a favor de la pena de muerte?
BastardWolf #8 BastardWolf
#5 no, pero le van a matar igual al margen de que yo este o no este a favor. Lo que no creo que se merezca es que esa muerte le de paz cuando ha traicionado a su pais y eso provocara seguramente daños de una manera u otra a sus compatriotas
#11 guillersk
#5 ¿ Para traidores? Por descuartizamiento televisado

Pederastas? Actos de fe y a la hoguera
lib_free #3 lib_free
Puede ser una simple purga o puede ser un traidor real, en una dictadura nunca se sabe.
Apotropeo #7 Apotropeo
Estos chinos siempre copiando.
Ah, no.
Entonces es una transferencia científica
tricionide #6 tricionide
si buscas la noticia por google dice algo asi como :
Según fuentes anónimas citadas por el diario hongkonés South China Morning Post, la acusación contra Zhang -que habría sido detenido el pasado lunes- es por corrupción y "no controlar" a colaboradores cercanos y familiares, y por no trasladar los problemas a la cúpula del Partido en primera instancia.
no dice nada de colaborar con USA
#9 beldin
tenia mis dudas de la corrupcion a niveles altos pero parece que tambien saben limpiar,
y si es purga ¿para que te cargas a un general con experiencia en este momento geopolitico?
bigmat #4 bigmat
Corregir el titular: Ex-general chino.

La traicion tiene pena de muerte.
