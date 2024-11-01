El principal general de China acusado de dar secretos del programa de armas nucleares a Estados Unidos (ING)

El general más veterano de China, Zhang Youxia, es investigado por filtrar información del programa de armas nucleares a EEUU y aceptar sobornos a cambio de ascensos, incluido el de un ministro de Defensa. También se le acusa de formar cliques políticos y abusar de su poder en la Comisión Militar Central y en la agencia de compras militares. [Modo lectura]
Relacionada: menea.me/2gqba
Pederastas? Actos de fe y a la hoguera
Ah, no.
Entonces es una transferencia científica
Según fuentes anónimas citadas por el diario hongkonés South China Morning Post, la acusación contra Zhang -que habría sido detenido el pasado lunes- es por corrupción y "no controlar" a colaboradores cercanos y familiares, y por no trasladar los problemas a la cúpula del Partido en primera instancia.
no dice nada de colaborar con USA
y si es purga ¿para que te cargas a un general con experiencia en este momento geopolitico?
La traicion tiene pena de muerte.