En los primeros dos años de Milei, se perdieron 21.000 empresas y más de 270.000 puestos de trabajo

eEn noviembre de 2023, cuando se definió el balotaje entre Milei y Sergio Massa que consagró al primero como presidente, los datos de la SRT daban cuenta de 512.357 empleadosres y 9.857.173 trabajadores. Casi dos años después, se contabilizaron 491.311 unidades productivas y 9.584.566 empleados. Aunque con breves períodos de leve recuperación, la cantidad de empleadores arrastra una caída sostenida durante los últimos dos años.
El número de empresas es muy poco significativo. Hay miles de empresas con actividad cero y otras que por si mismas tienen el volumen económico de muchas más pequeñas,
Pero... A cambio... A cambio... Pues se han jodido un montón de zurdos. Puede que no tanto como los argentinos que les toca sufrir todo esto, pero seguro que todos esos zurdos andan rejodidos...
