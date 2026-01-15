En los primeros dos años de Milei, se perdieron 21.000 empresas y más de 270.000 puestos de trabajo

eEn noviembre de 2023, cuando se definió el balotaje entre Milei y Sergio Massa que consagró al primero como presidente, los datos de la SRT daban cuenta de 512.357 empleadosres y 9.857.173 trabajadores. Casi dos años después, se contabilizaron 491.311 unidades productivas y 9.584.566 empleados. Aunque con breves períodos de leve recuperación, la cantidad de empleadores arrastra una caída sostenida durante los últimos dos años.