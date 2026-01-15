edición general
En los primeros dos años de Milei, se perdieron 21.000 empresas y más de 270.000 puestos de trabajo

eEn noviembre de 2023, cuando se definió el balotaje entre Milei y Sergio Massa que consagró al primero como presidente, los datos de la SRT daban cuenta de 512.357 empleadosres y 9.857.173 trabajadores. Casi dos años después, se contabilizaron 491.311 unidades productivas y 9.584.566 empleados. Aunque con breves períodos de leve recuperación, la cantidad de empleadores arrastra una caída sostenida durante los últimos dos años.

vicus. #1 vicus.
Pero tienen libertad carajuda.
txillo #7 txillo
#1 Y 4 cazas F-16 de los años 80 de tercera mano.
vicus. #12 vicus.
#7 Y se rumorea que van a comprar a los franceses cuatro submarinos escorpene, manda verga..
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
@Findeton vota sensacionalista sin pasarse por aquí para ofrecer alguna de sus manidas justificaciones o excusas. Esa es la prueba de que Milei está fracasando.
#2 Leon_Bocanegra
La libertad avanza, carajo.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Hay por aquí un verdadero experto en Argentina y Milei que puede aclarar eso perfectamente por que ha sido.
Kantinero #6 Kantinero
Osea que era para eso la motosierra
elTieso #9 elTieso
La motosierra lo corta todo.
cosmonauta #5 cosmonauta *
Pero se perdieron de verdad? O como en Catalunya durante el Procés que sólo contaban las peluquerías Juani que cerraban y se olvidaban de las de alta tecnología que se habrían?

El número de empresas es muy poco significativo. Hay miles de empresas con actividad cero y otras que por si mismas tienen el volumen económico de muchas más pequeñas,
JohnnyQuest #10 JohnnyQuest
#5 Y eran 270.000 personas de verdad, o solo zurdos?
#3 detectordefalacias *
Y para ello solo ha habido que sufrir una inflación del 200%, dos rescates y medio, perder gran parte del escudo social y derechos laborales...

Pero... A cambio... A cambio... Pues se han jodido un montón de zurdos. Puede que no tanto como los argentinos que les toca sufrir todo esto, pero seguro que todos esos zurdos andan rejodidos...

¯\_(ツ)_/¯
millanin #11 millanin
Lo que pasa es que no han liberlizado lo suficiente.
