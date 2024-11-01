·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10442
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
8959
clics
Una oda al self-hosting
6653
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
5754
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
4125
clics
La viñeta: Rabia
más votadas
696
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
555
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
518
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
406
La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón
432
Rufián se mete con la cabra del Ejército y defiende a la Flotilla: 'Yo pago cada año el paseo de una cabra'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
34
clics
¿Primeras víctimas de la IA en España? La oferta de trabajo para programadores cae un 31% desde Chat GPT
La demanda de programadores se ha desplomado. Sin embargo, el sector aún resiste el golpe.
|
etiquetas
:
ia
,
empleo
4
1
4
K
0
tecnología
31 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
4
K
0
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
montaycabe
El economista y sus titulares de mierda/bulos/sesgados/etc.
No puede haber afectado a los programadores porque una IA no puede sustituir a un programador, salvo en los casos que no habia ninguna intención de contratar un programador.
12
K
116
#9
Quel
#3
Creo que mas bien el motivo es que; el trabajo que antes hacían 3 programadores ahora lo pueden hacer 2 programadores con asistencia de IA.
0
K
6
#10
montaycabe
#9
¿eres programador?
3
K
31
#11
NoMeVeas
*
#10
Lógicamente no. El programador ahora puede terminar antes, pero va a seguir reportando el tiempo estimado abultado de siempre que se pide por imprevistos. No somos una puta máquina de picar codigo tras codigo, tras codigo, las 8 horas del dia, los 5 dias de la semana todo el año.
Además, siempre hay que testear bien las cosas. Sobretodo si te apoyas en la IA.
0
K
7
#18
Moteplass
#9
más bien se necesitan 4 si trabajas con IA.
2
K
30
#22
MPR
*
#9
Te corrijo el comentario:
Creo que mas bien el motivo es que; el trabajo que antes hacían 3
programadores
becarios ahora lo pueden hacer 2
programadores
becarios con asistencia de IA.
Y la calidad va a ser la misma: una puta mierda, aunque puede haber casos en los que incluso mejore.
1
K
16
#12
Toponotomalasuerte
#3
sinceramente. La productividad ha cambiado. Necesitas menos tiempo por proyecto y todos los protocolos se cumplen más fácil y mejor.
Antes para documentar te tirabas una puta tarde, ahora es un jodido prompt y retocarlo, programar era pensar y picar código, hoy si sabes utilizar ia, prácticamente no picas una puta linea de cero. Corriges, distribuyes, segmentado el proyecto y decides como se hacen las cosas. Programar poco.
Es brutal el cambio. Si no lo ves, tienes un problema, y te van a adelantar por la derecha en tu trabajo.
1
K
26
#19
montaycabe
*
#12
Yo no se en que tipo de proyectos trabajais los que os sacan adelante tantisima faena porque en mi trabajo añade muy poco.
Igual cuanto mas código picas, mas te ayuda, pero en mi trabajo paso muy poco tiempo "fisico" picando codigo, la mayoria del tiempo es pensar, investigar, hacer pruebas y debuggear.
EDIT: De hecho quito mas código del que añado, por temas de deuda técnica heredada
1
K
19
#24
Toponotomalasuerte
#19
a ver. Hay cosas que se lía, pero hasta para ideas lo puedes explotar. Para diseñar infraestructuras, decidir que tecnologias usar, documentar, programar, testear y del debug.... Copias el error, pegas y supervisas los ficheros que toca. Muchas veces toca donde no debe, pero deshaces los cambios y afinas el promt.
0
K
10
#20
Moteplass
#12
¿de verdad eres informático?
¿A que te dedicas?
0
K
7
#23
Toponotomalasuerte
#20
tengo una empresa de software. Ofrezco productos como servicio al sector textil y al sector inmobiliario.
0
K
10
#28
Connect
#12
Es alucinante estos comentarios y la gente que lo vota. Todavía no se es consciente de lo que es la IA. No solo como bien dices la producción se ha acortado mucho, sino que pequeños trabajos muchos clientes ya no los piden. Se lo hacen ellos mismos.
A muchos esto de la IA les va a pillar con el paso cambiado. La mayoría de gente cree que solo existe el ChatGpt y no entienden como eso puede sustituir tanta gente. Pero es que hay herramientas de IA mucho más avanzadas.
Y esto va muy…
» ver todo el comentario
0
K
16
#14
exeware
*
#3
una thermomix por si sola no puede sustituir a nadie a en la cocina, pero un ayudante de cocina bueno con una Thermomix sutituye a dos o tres fácilmente.
0
K
10
#15
Eukherio
*
#3
Son los titulares chorra habituales en el que ven una tendencia y le asignan una causa porque sí, para generar un relato. Ya empezó antes de la IA lo de los despidos en empresas tecnológicas. Contrataron como si no hubiese mañana en 2020 y después vieron que la cosa no crecía tanto como esperaban. En Estados Unidos por lo menos fue así, pero intuyo que en España puede ser parecido.
1
K
17
#25
MoussaZy
#3
Ahora la IA se programa sola, aparte de quitar el curro a la peña.
0
K
8
#26
angelitoMagno
#3
Una IA no puede sustituir a un programador, pero un programador senior con una IA puede sustituir a cuatro programadores juniors.
0
K
18
#29
montaycabe
#26
y sin IA tambien.
0
K
10
#30
Connect
#3
La IA no es ChatGpt. No tienes idea de lo que hay ahí en IA. Hay procesos que piensa que no podría hacer una IA, y también los hace. No solo en puestos técnicos. Es que un Agente IA puede sustituir las secretarias y recepcionistas.
Hay más vida y IA's mucho más avanzadas que la versión gratuita de ChatGPT.
0
K
16
#6
silverhand
En mi empresa los que han sido sustituidos han sido: telefonistas, gestores de cuentas, finanzas/contabilidad y, sobretodo, auxiliares de cualquier tipo. En el departamento de producto y desarrollo (donde están los programadores) se han creado equipos de trabajo enfocados en IAs que trabajan en proyectos 100% IA y, además, asisten a los demás equipos. Así que los los programadores solo han tenido que hacer lo que han hecho siempre, aprender una nueva tecnología.
2
K
34
#7
UnoYDos
*
#6
En mi empresa usamos dos IAs y no se ha echado a ningun programador. Son nuestras nuevas herramientas, no nuestros sustitutos.
1
K
14
#5
encurtido
Otro artículo con datos por un lado y conclusiones por otro.
Por una parte, que hay menos tasa ofertas en el sector TIC respecto al conjunto total de ofertas de empleo en todos los sectores. Y por otro, que hay más programadores en España que nunca.
No lo pone, pero por poder, es que puede que esté habiendo más ofertas en otros sectores (hostelería, renovables, etc.) lo cual hace que porcentualmente bajen las del sector TIC, pero para nada quiera decir que este sector se esté resintiendo.
3
K
32
#13
Hynkel
Que la realidad no te estropee un buen titular.
www.xataka.com/robotica-e-ia/empresa-despidio-a-todo-su-equipo-desarro
He notado menos recruiters pesados últimamente. Pero a esto de que más de un CEO haya oído campanas le queda lo que tarden en ver que les han vendido la moto.
Pero los papagayos siguen repitiendo titulares como cuando lo de la subcontratación a la India.
2
K
22
#27
montaycabe
#13
Yo tambien he notado que ya no me preguntan tanto si quiero cambiar de trabajo, pero el bajon fue antes del boom de la IA
0
K
10
#1
Leclercia_adecarboxylata
Pero Elon Musk ofrece 100 dólares a la hora
0
K
12
#2
Macnulti_reencarnado
Hostias, pobres informáticos. Sin amor y ahora también sin trabajo.
1
K
10
#8
DayOfTheTentacle
#2
y el amor propio?
0
K
11
#17
ikoma_kokujiro
#8
litros y litros
0
K
6
#16
SegarroAmego
La venta de Doritos va a bajar en picado también. Se acerca una crisis
0
K
7
#21
Moteplass
Bueno, me la guardo para mostrarla cuando vengan con las noticias típicas de que faltan estudiantes en las áreas TIC.
0
K
7
#31
Hynkel
#21
Lo peor no es que falten estudiantes, que ya faltan. Muchos se han ido a la salud e incluso a trabajos de cuellos azules.
La cosa es que tarde o temprano faltarán profesionales. Y no, no será que no faltan que acepten malas condiciones, faltarán de verdad incluso ofreciendo buenas.
0
K
7
#4
Tailgunner
*
Pues nada, me voy a opositar...
0
K
6
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No puede haber afectado a los programadores porque una IA no puede sustituir a un programador, salvo en los casos que no habia ninguna intención de contratar un programador.
Además, siempre hay que testear bien las cosas. Sobretodo si te apoyas en la IA.
Creo que mas bien el motivo es que; el trabajo que antes hacían 3
programadoresbecarios ahora lo pueden hacer 2 programadoresbecarios con asistencia de IA.
Y la calidad va a ser la misma: una puta mierda, aunque puede haber casos en los que incluso mejore.
Antes para documentar te tirabas una puta tarde, ahora es un jodido prompt y retocarlo, programar era pensar y picar código, hoy si sabes utilizar ia, prácticamente no picas una puta linea de cero. Corriges, distribuyes, segmentado el proyecto y decides como se hacen las cosas. Programar poco.
Es brutal el cambio. Si no lo ves, tienes un problema, y te van a adelantar por la derecha en tu trabajo.
Igual cuanto mas código picas, mas te ayuda, pero en mi trabajo paso muy poco tiempo "fisico" picando codigo, la mayoria del tiempo es pensar, investigar, hacer pruebas y debuggear.
EDIT: De hecho quito mas código del que añado, por temas de deuda técnica heredada
¿A que te dedicas?
A muchos esto de la IA les va a pillar con el paso cambiado. La mayoría de gente cree que solo existe el ChatGpt y no entienden como eso puede sustituir tanta gente. Pero es que hay herramientas de IA mucho más avanzadas.
Y esto va muy… » ver todo el comentario
Hay más vida y IA's mucho más avanzadas que la versión gratuita de ChatGPT.
Por una parte, que hay menos tasa ofertas en el sector TIC respecto al conjunto total de ofertas de empleo en todos los sectores. Y por otro, que hay más programadores en España que nunca.
No lo pone, pero por poder, es que puede que esté habiendo más ofertas en otros sectores (hostelería, renovables, etc.) lo cual hace que porcentualmente bajen las del sector TIC, pero para nada quiera decir que este sector se esté resintiendo.
www.xataka.com/robotica-e-ia/empresa-despidio-a-todo-su-equipo-desarro
He notado menos recruiters pesados últimamente. Pero a esto de que más de un CEO haya oído campanas le queda lo que tarden en ver que les han vendido la moto.
Pero los papagayos siguen repitiendo titulares como cuando lo de la subcontratación a la India.
La cosa es que tarde o temprano faltarán profesionales. Y no, no será que no faltan que acepten malas condiciones, faltarán de verdad incluso ofreciendo buenas.