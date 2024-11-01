Primera víctima tras la caída de la suspensión de desahucios: una orden religiosa con más de 300 pisos expulsa a Mariano

"Es el primero de una lista de 60.000 personas que pueden verse expulsadas de sus casas" por los votos de PP, Vox y Junts. El pasado martes, Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya juntaron sus fuerzas en el Congreso de los Diputados para tumbar el escudo social, que incluía la moratoria de desahucios pensada para proteger a las familias vulnerables. Este jueves, Mariano Ordaz se enfrenta al primer desalojo de los más de 60.000 que podrían producirse tras la caída de la suspensión. Un vecino del barrio madrileño de Embajadores que