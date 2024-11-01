edición general
Primera víctima tras la caída de la suspensión de desahucios: una orden religiosa con más de 300 pisos expulsa a Mariano

"Es el primero de una lista de 60.000 personas que pueden verse expulsadas de sus casas" por los votos de PP, Vox y Junts. El pasado martes, Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya juntaron sus fuerzas en el Congreso de los Diputados para tumbar el escudo social, que incluía la moratoria de desahucios pensada para proteger a las familias vulnerables. Este jueves, Mariano Ordaz se enfrenta al primer desalojo de los más de 60.000 que podrían producirse tras la caída de la suspensión. Un vecino del barrio madrileño de Embajadores que

orden , religiosa , mas 300 , pisos , desahucia , mariano
12 comentarios
Comentarios destacados:    
Connect #3 Connect
Lo que demuestra que tratar de presentar propuestas de Ley todas a mogollón, un omnibus, pues no funciona y quién acaba pagando es el ciudadano. Cosas como estas son las que hace que el Gobierno pierda votos. De haberlo hecho bien, con sus leyes separadas, hoy los jubilados tendrían su pensión Y esto de los desahucios quizás se hubiera podido negociar.

Aún asi, tampoco estaba de acuerdo con esa propuesta para evitar desahucios porque lo que hace muchas veces es cargar a un particular lo que…   » ver todo el comentario
5 K 47
bronco1890 #6 bronco1890
#3 ¿Y para que vas a llegar a ningún acuerdo y pagar una parte si la ley de protege y puedes estar sin pagar nada?
2 K 26
Apotropeo #8 Apotropeo
#3 Sí se hace, se hacen leyes que luego son rechazadas en el congreso.
0 K 9
#5 bitonrino
Vaya mierda de sociedad de parásitos rentistas.
2 K 36
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#5 poner el cazo a final de mes es maravilloso. Deberías probarlo.
0 K 8
jonolulu #11 jonolulu
Esta es la típica noticia en la que los enemigos de lo público, de los impuestos y autodenominados liberales dicen que se tiene que encargar el estado cuando el negocio les sale mal
0 K 16
asola33 #4 asola33
No dicen cuanto paga de alquiler.
0 K 14
Sawyer76 #9 Sawyer76
La gente de Bart. La nauseabunda clase política hace una ley nefasta para que los ciudadanos privados tengan que hacerse cargo de las familias vulnerables en lugar de hacerse cargo el estado, que para eso nos cobran los impuestos, y aún según que medios haciendo reportajes lacrimógenos quejándose de que la gente no puede seguir viviendo de gorra ursurpando una propiedad privada, en lugar de señalar al estado que es quien tiene la obligación moral de velar por esas personas vulnerables.
0 K 10
xyria #1 xyria
Lo siento, me equivoqué de noticia y puse irrelevante, que no lo es para nada. Acepta mis disculpas, @josde.
0 K 10
josde #2 josde
#1 No pasa nada, por lo menos das la cara, hay otros muchos que votan negativos y no dicen ni mu
1 K 21
xyria #7 xyria
#2 Gracias.
0 K 10
#10 Nastar
Me parece genial que esa aberracion de ley haya sido tumbada, a los vulnerables que los mantenga el estado que bastante pago en impuestos
0 K 7

