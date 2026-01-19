edición general
La primera ministra de Japón confirma que disolverá el viernes el Parlamento para convocar elecciones anticipadas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha confirmado este lunes que tiene previsto disolver este viernes el Parlamento para convocar elecciones anticipadas en un intento por reforzar su mandato y aumentar los apoyos con los que cuenta en la Dieta japonesa. El anuncio llega varios días después de que el Partido Liberal Democrático (PLD) confirmara los planes de la mandataria, que ha explicado que la Cámara será disuelta el día 23, fecha en la que se reanuda la sesión parlamentaria, según informaciones recogidas por la agencia de noticias

HeilHynkel #4 HeilHynkel
Ni seis meses lleva ...

en.wikipedia.org/wiki/Sanae_Takaichi

Prime Minister of Japan
Assumed office: 21 October 2025

Esto no es una primera ministra ... esto es un entrenador del R.Madrid. xD
3 K 51
#2 Barriales *
Racista y supremacista de extremaderecha.
3 K 51
LázaroCodesal #3 LázaroCodesal
#2 ...una mujer de su tiempo...
2 K 34
Connect #7 Connect
#2 Si, pero goza de gran popularidad. Y eso siendo mujer en un país tan machista como Japón, es algo inaudito.

Estamos en una era de extrema derecha a nivel planetario.
0 K 14
Tertuliano_equidistante #8 Tertuliano_equidistante
#2 Acabas de definir a gran parte del país
0 K 10
#6 Chiapela
En España estoy no pasa porque no son gobernantes son parásitos
0 K 19

