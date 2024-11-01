Takaichi planea disolver el Parlamento de Japón y convocar elecciones anticipadas

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, según adelanta el medio nipón NHK. En concreto, la emisora pública japonesa apunta que el Partido Liberal Democrático (PLD) está valorando disolver la Cámara baja a finales de este mes, en su reunión del 23 de enero, y convocar elecciones anticipadas, probablemente en febrero (para el 8 o el 15 de ese mes), en un intento por aprovechar los altos índices de aprobación de Takaichi para estabilizar la coalición gobernante.