edición general
67 meneos
124 clics
El primer mensaje Es-Alert descartado el día de la dana incluía la orden de confinamiento a la población

El primer mensaje Es-Alert descartado el día de la dana incluía la orden de confinamiento a la población

La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana en Valencia ha obtenido el borrador descartado del mensaje Es-Alert que incluía la orden de confinamiento de la población durante la tarde del 29 de octubre de 2024.

| etiquetas: dana , juicio , mensaje , catarroja , valencia
41 26 0 K 406 actualidad
11 comentarios
41 26 0 K 406 actualidad
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya recordamos al jefe de gabinete de Mazon diciendo que de confinar ni se te ocurra.

Los guiris, turistas y demás tenían que consumir. Aquí mismo en menéame cuando subí los vídeos entonces había gente diciendo que metro medio de agua en Valencia no era nada, que no pasanaba nada...

Están por todas partes y nos intentan asesinar
7 K 82
#2 Eukherio
#1 Siempre pasa lo mismo. No quieren alertar ni tomar medidas porque creen que si después no pasa nada el consumo se resiente y le protestan los bares, restaurantes, hoteles y tiendas. Después llega la catástrofe y se cagan vivos porque ha muerto peña y ya no son solo quejas sino que caen demandas y juicios.
3 K 30
tetepepe #8 tetepepe
#2 ...Pero las funerarias hacen el agosto.
Aquí hay negocio para todos.
0 K 7
sotillo #11 sotillo
#2 No veo yo que Mazon y su séquito tengan mucho miedo
0 K 10
Nachodemieres #3 Nachodemieres *
#1 Tengo que reconocer que pese a que a veces resultes un poco cansino con tus envíos y comentarios aunque bastantes veces comparto tus planteamientos en este caso diste en el clavo prácticamente desde el principio. Ya empiezo a creer que el inúti y criminal de Mazon no hubiese pintado nada ni aunque hubiera estado disponible, todo se retrasó y paró por las llamadas que había que hacer a Mercadona, patronales de la hostelería, cadenas de hoteles e industrias en general.
0 K 7
tul #4 tul
#3 ordenar a tu subornada algo ilegal porque has decidido plegarte a las exigencias de cuatro empresaurios de mierda yo diria que es pintar bastante
1 K 21
Nachodemieres #5 Nachodemieres
#4 No lo defiendo ni niego su responsabilidad penal por mi que se pudra en la cárcel, pero si te digo la verdad viendo la secuencia de hechos y donde estaba y en que condiciones el pedazo de mierda de Mazon empiezo a pensar que las decisiones se estaban tomando por otras personas y dandoselas hechas a los consejeros, asesores y jefes de gabinete. Son marionetas en manos de los que mandan de verdad y ni en las peores circunstancias se atreven a rechistar. Estaría bien recuperar los mensajes del jefe de gabinete de Mazon que fueron borrados a ver si la policía o Guardia Civil se esmeran como en otros casos( es coña se que no va a pasar)
1 K 17
tul #6 tul
#5 claro que son marionetas pero mientras les siga saliendo rentable hacer estas barbaridades continuaran haciendolas, los corruptores ingresan cantidades ingentes de dinero gracias a ellos y no van a parar mientras sigas marchandose de rositas todas las veces.
1 K 23
tetepepe #10 tetepepe *
#5 "Estaría bien recuperar los mensajes del jefe de gabinete de Mazon que fueron borrados a ver si la policía o Guardia Civil se esmeran como en otros casos".

Lo tienen fácil, sólo se los tienen que inventar, como en otros casos.
0 K 7
Aokromes #7 Aokromes
#1 > Aquí mismo en menéame cuando subí los vídeos entonces había gente diciendo que metro medio de agua en Valencia no era nada, que no pasanaba nada...

o_o que quieren que sea para que pasase algo?
1 K 24
ansiet #9 ansiet
Que asco me da todo esto de verdad, que impotencia ante tanta irresponsabilidad, negligencia e inutilidad.
Ojalá se pudran en la carcel TODOS los que aquel fatidico dia dejaron a la población indefensa ante la mayor barrancada de la historia más reciente del levante español.
Comité de emergencias...:wall: :wall: :wall:
Comité de mierdas inútiles que no valen más que para chuparla y poner la mano después para cobrar del trabajo de todos los españoles de bien.
Parásitos hijos de la gran p***.
0 K 12

menéame