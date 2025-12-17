El primer mensaje Es-Alert descartado el día de la dana incluía la orden de confinamiento a la población

La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana en Valencia ha obtenido el borrador descartado del mensaje Es-Alert que incluía la orden de confinamiento de la población durante la tarde del 29 de octubre de 2024.
