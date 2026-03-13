·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9319
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
5269
clics
¡Disparados...!
6219
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4440
clics
Invitando a salir a la gente al azar en Teherán: una mirada a la vida cotidiana que rara vez ves en las noticias
4800
clics
Ganamos a ChatControl!
más votadas
496
El Primer Ministro de España aboga por el fin del derecho a veto en la ONU y critica a EEUU por los conflictos globales [ENG]
475
Adrián Pérez Seguí y Ricardo Moreno, los dos detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra
488
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
377
La jueza cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por difundir datos de dos periodistas
588
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
132
meneos
872
clics
El presidente de Irán camina por Teherán saludando a los viandantes
Las imágenes muestran a Masud Pezeshkian durante las celebraciones del Día de Al Quds en la capital iraní en pleno conflicto con Israel y EE UU.
|
etiquetas
:
masud pezeshkian
,
irán
,
teherán
,
guerra
68
64
0
K
430
politica
33 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
68
64
0
K
430
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Poligrafo
*
Hay que reconocer que tiene unos COJONAZOS de kilo y medio.
No veras a la rata cobarse de Nethanyahu pasear por Tel Aviv estos dias, a saber donde se esconde mientras sus ciudadanos huyen a los refugios, segueo que ni siquiera esta en Israel.
23
K
227
#7
mstk
*
#3
Netanyahu estará en Alemania
2
K
26
#10
Poligrafo
#7
Hay una orden de detención del tribunal penal internacional, si eso es cierto...
1
K
24
#15
euacca
#10
Creo que ya ha estado en Alemania después de la orden, han ignorado la orden.
2
K
28
#20
pushakk
#10
Como si eso les importara a los Nazis alemanes que dicen sin tapujos que esta escoria Israelí les están haciendo el trabajo sucio.
1
K
14
#12
soberao
#7
O en Palestina, sabe que en Gaza no van a caer misiles de Irán.
0
K
16
#25
Noeschachi
#12
De normal el tio vive en Palestina
0
K
11
#16
C.Nutrio
#7
Los nazis siempre han sido bienvenidos allí.
0
K
7
#19
pushakk
*
#3
No es el único, están todos en la calle junto a su pueblo, el ministro de exterior Aragchi, el portavoz de los cuerpos de seguridad, es increíble ver como están en la calle junto con su pueblo y caen las bombas alrededor y ni se inmutan. Y mientras los cobardes mierables de Trump, Netanyaju y todos los que los rodean a miles de kilómetros o escondidos como las ratas que son.
0
K
7
#26
Paracelso
#3
Podrás acusar a Nethanyahu de muchas cosas, pero si le sigues en sus redes sociales, y su canal de Telegram verás que todos los días visita las zonas atacadas y publica los vídeos.
1
K
8
#30
Alvaro85
#3
Pero si lo hace a menudo... que hablas.
0
K
6
#2
vicus.
Mientras Bbi ni da señal, estará fiambre???
15
K
180
#4
nemeame
#2
Se está contando los dedos de la mano en su nave nodriza
4
K
41
#8
Xoche
#2
Eso espero
0
K
7
#9
Veelicus
#2
Ojala, pero lo dudo muchisimo, si fuera asi ya se estaria filtrando por todos los lados
2
K
40
#11
calde
#2
Y a Trump os lo imagináis paseando entre una muchedumbre? (que no sean ni guardaespaldas ni niñas, claro...)
6
K
81
#22
alehopio
*
Vaya trampa que nos hacen desde los medios occidentales. Tienen que poner el vídeo entero, para que veamos la realidad del país.
1) Un mar de gente apoyando al gobierno.
2) Los dirigentes del gobierno por la calle sin grandes escoltas y siendo aclamados por la gente.
3) Bombardeos de los genocidas sobre la población civil mientras ocurre la marcha.
4) La gente al ver las explosiones aclamando por sus ideales que son más fuertes que el miedo que les pretenden imponer.
Luego, mirad el resto de noticias y ver que las explosiones han matado a varios manifestantes y que la marcha del pueblo iraní ha continuado.
#respectiran
2
K
36
#23
pikutara
¿Y cómo no lo atacan los iraníes que nos cuentan que están todos oprimidos por su gobierno y deseando que caiga?
1
K
19
#27
Paracelso
#23
Mira la manifestación de apoyo que tuvo el pitufo antes de morir, el primero de octubre del 75...
0
K
9
#14
euacca
A ver si la rata de Netanyahu hace lo mismo, en vez de hacer videos con IA desde su escondite, que está claro que no está en Israel, no tiene narices.
1
K
18
#18
C.Nutrio
*
#14
Te he votado positivo, pero hombre, eso de acusar a un judío de no tener narices, con la tocha que gastan la mayoría...
1
K
18
#28
dilsexico
#18
En este caso sería más correcto decir "Netanyahu no tiene prepucio para salir de su escondite."
0
K
10
#31
YoSoyTuPadre
#29
Los 31 comandantes que mencioné son de la Guardia
0
K
16
#32
balancin
#31
ah sí, ya vi el asterisco.
Pero eso hace que no sea el segundo.
El segundo después de el uno, los tres y los 31... Eso le hace el flamante N°36
0
K
10
#5
Macnulti_reencarnado
Le habrán recordado llevar el teléfono en modo avión.
2
K
14
#1
Saville
*
Este pobre hombre, con el país en estado de guerra y su orden jerárquico, ni pincha ni corta. Simplemente esta poniendo el pechito a riesgo de recibir un bombazo, si así consigue paliar los ánimos.
6
K
-19
#6
Robe7064
#1
No es poca tarea.
3
K
33
#13
unomas23
#1
Pues tiene más huevos que todos nosotros juntos. Pobre hombre dice...
21
K
183
#17
YoSoyTuPadre
*
#1
Es literalmente la segunda persona más poderosa del régimen iraní tras el Líder Supremo y que muchas fuentes indican que en los primeros días fué herido y está en coma (antes de ser elegido), con lo que en estos momentos puede ser la más poderosa del país
*Quitando los 31 comandantes de la estructura mosaico del sistema de defensa iraní y que sólo obeceden al líder supremo o al consejo de 3 que lo sustiuye en caso de muerte, y del que él forma parte
3
K
43
#21
Saville
#17
Lo es en el espectro político. Ahora, tal cual han diseñado la jerarquía descentralizada que están llevando a cabo en el estado de guerra, no. El único que hace y deshace de verdad, es Mojtaba. Sus declaraciones de desescalada en relación a los países del golfo fueron desacreditadas el mismo día.
1
K
18
#24
Eibi6
#17
ahora es un pobre hombre que no pincha ni corta... Cuando el cargo lo ocupaba Mahmadineyad era el mayor exponente del eje del mal al nivel de Bin Laden y si que mandaba{troll}
2
K
29
#33
Robe7064
#24
Ahmadinejad no mandaba tampoco, solo le gustaban las cámaras. La prensa occidental contaba sus miserias, como que alguna vez los clérigos lo hicieron callar ¿y llorar? en una reunión o cuando Jamenei o algún otro se burló de él en público por una declaración (delirante) sobre Chávez y Dios.
0
K
9
#29
balancin
#17
dudo que mande más que la guardia, que además administran su propia economía.
Si salió diciendo que no atacaría más objetivos en países árabes, y al rato cayeron bombas. Así de poco manda.
Cara de buenazo sí tiene.
Ojalá sea el siguiente Delcy
0
K
10
Ver toda la conversación (
33
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No veras a la rata cobarse de Nethanyahu pasear por Tel Aviv estos dias, a saber donde se esconde mientras sus ciudadanos huyen a los refugios, segueo que ni siquiera esta en Israel.
1) Un mar de gente apoyando al gobierno.
2) Los dirigentes del gobierno por la calle sin grandes escoltas y siendo aclamados por la gente.
3) Bombardeos de los genocidas sobre la población civil mientras ocurre la marcha.
4) La gente al ver las explosiones aclamando por sus ideales que son más fuertes que el miedo que les pretenden imponer.
Luego, mirad el resto de noticias y ver que las explosiones han matado a varios manifestantes y que la marcha del pueblo iraní ha continuado.
#respectiran
Pero eso hace que no sea el segundo.
El segundo después de el uno, los tres y los 31... Eso le hace el flamante N°36
*Quitando los 31 comandantes de la estructura mosaico del sistema de defensa iraní y que sólo obeceden al líder supremo o al consejo de 3 que lo sustiuye en caso de muerte, y del que él forma parte
Si salió diciendo que no atacaría más objetivos en países árabes, y al rato cayeron bombas. Así de poco manda.
Cara de buenazo sí tiene.
Ojalá sea el siguiente Delcy